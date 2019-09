El Spring Festival i el Warm Up trauen a la venda abonaments solidaris per la gota freda a Alacant i Múrcia

La promotora musical Producciones Baltimore (Low Festival de Benidorm, Warm Up de Múrcia, Spring Festival d'Alacant) ha obert una línia d'ajudes als afectats per la gota freda a Alacant i Múrcia. «No podíem quedar-nos de braços plegats», assenyalen, per la qual cosa col·laboraran tractant de mobilitzar als assistents a dos dels seus festivals més emblemàtics. Així, Warm Up i Spring Festival han obert sengles paquets d'abonaments solidaris, la recaptació dels quals anirà destinada íntegrament a Creu Roja, una de les entitats encarregades de coordinar l'ajuda a la població afectada. Producciones Baltimore ha fet una donació inicial de 2.000 euros per cada festival.

Tots dos festivals comunicaran a través dels seus canals promocionals les vies obertes per a realitzar donatius a Creu Roja. Els abonaments solidaris per a Warm Up 2020 es troben ja a la venda per 42 euros, i els del Spring 2020 per 21 euros en les seues respectives webs.