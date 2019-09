Juan Diego Ingelmo guanya el concurs del cartell de la Fira de Tots Sants de Cocentaina

Dimecres passat 11 de setembre es va celebrar el Consell de Fira per a triar el cartell anunciador de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2019. Juan Diego Ingelmo Benavente, veí de Borriana, ha resultat ser el guanyador de la XIV edició del concurs amb la seua obra "La Fira vola". Ingelmo ja va guanyar l'edició del 2016. Aquesta obra ha sigut triada entre un total de 23, procedents de tot el territori espanyol.

El jurat, format pels membres del Consell de Fira, ha considerat que aquesta és la que reunia tots els requisits per a donar imatge a una fira d'Interés Turístic Internacional com la Fira de Tots Sants de Cocentaina. El cartell de Juan Diego Ingelmo es descobrirà públicament divendres 4 d'octubre, durant l'acte oficial de presentació de la Fira de Tots Sants 2019, que tindrà lloc en el Centre Cultural El Teular. Aquest acte servirà també per a donar a conéixer tots els detalls d'aquesta nova edició.