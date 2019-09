La Generalitat guardona l'eix ciclopeatonal d'Alcoi

L'eix ciclopeatonal que s'està construint a Alcoi ha aconseguit el segon premi en la categoria de més de 50.000 habitants en la quarta edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat 2019 de la Comunitat Valenciana, que concedeix la Generalitat.

Els Premis SEMcv 2019 estan dirigits a tots aquells que, en el seu àmbit d'activitat, hagen realitzat, o estiguen realitzant, alguna bona pràctica que promoga una mobilitat més sostenible a la Comunitat Valenciana. Aquests guardons es divideixen en diferents categories, d'una banda ajuntaments, diferenciant entre les ciutats de més de 50.000 habitants, entre 20.000 i 50.000 i menors de 20.000. També hi ha una categoria per a institucions, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats, una altra per a la labor de difusió i divulgació de la mobilitat sostenible i finalment a treballs d'escola, realitzats per alumnat matriculats en universitats situades a la Comunitat Valenciana que hagen investigat i aprofundit en els valors i objectius de la mobilitat sostenible.

L'eix municipal ciclopeatonal integrador de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen a la ciutat d'Alcoi ha quedat en segon lloc en la categoria de més de 50.000 habitants, tan sols per darrere de València que ha aconseguit en primer premi amb la seua nova ordenança de mobilitat. El lliurament de premis tindrà lloc en el marc de la 'Jornada Valenciana per la Mobilitat Sostenible' que se celebra aquest dijous 19 de setembre en la sala d'actes de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre a València. L'acte serà presidit pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España i comptarà amb la presència de l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés.

"Alcoi és una ciutat compromesa amb la mobilitat, compromesa amb un procés de transformació de la nostra ciutat que aposta per la sostenibilitat i que puga reduir la utilització del vehicle i per tant la reducció d'emissió del CO2 a l'atmosfera. Amb aquest esforç que estem fent en el conjunt de la ciutat d'Alcoi destaca aquest projecte que connectarà els barris de Batoi, Santa Rosa, Eixample i Zona Nord i a més la via verda Alcoi-Gandia en la seua continuïtat cap a Alacant i per tant és també un projecte turístic basat en la sostenibilitat molt interessant per a la nostra ciutat. Aquest esforç que estem fent ha sigut reconegut per la Generalitat Valenciana amb aquest premi, estem molt satisfets per aquest reconeixement i pel suport de la Generalitat, no solament per aquest guardó sinó pel suport que ha donat a l'Eix, ja que està sufragat amb el 50% dels Fons Feder que va aprovar la Generalitat Valenciana", explica l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés.

L'eix té un recorregut total de 9 quilòmetres, amb dos carrils, un per cada sentit de la marxa. El projecte unirà la via verda de 4.684 metres amb la passarel·la creada recentment que uneix Alcoi amb Cocentaina seguint la cornisa nord de la ciutat. Per tant, aquest nou espai pensat tant per a vianants com per a ciclistes integrarà les vies verdes dins de la ciutat i convertirà aquest recorregut en part d'una de les vies verdes més llargues de tota la Comunitat Valenciana que unirà la ciutat de Iecla amb Gandia. Les obres d'aquest eix continuen en marxa, i inclouen la instal·lació de diferents panells que explicaren la normativa de cada tram, indicant que zona està dedicada a la marxa els ciclistes, que una altra és per a vianants i unes altres en les quals serà per a tots dos.

La creació d'aquest eix suposarà la incorporació a Eurovelo, una xarxa de 15 rutes ciclistes de llarga distància que connecten i uneixen a tot el continent europeu. Les rutes poden ser utilitzades tant per cicloturistas com pels habitants locals que realitzen els seus trajectes diaris. En concret, s'unirà a la línia Eurovelo 8, una ruta de 5.900 Km que al llarg del Mediterrani connecta Cadis amb Atenes (Grècia). Aquesta ruta travessa Barcelona, Mònaco i Venècia entre altres ciutats per a descobrir llocs com Albània o Montenegro.

Recordar que aquest projecte té una ajuda europea de Fons Feder del 50% del cost total. El Programa Operatiu FEDER CV 2014-2020, té com a prioritat el foment de la mobilitat urbana sostenible, és a dir, és una subvenció específica per a aquest tema i no es pot utilitzar per a fer cap altra cosa. Aquesta ajuda està dins de les subvencions creades per la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General d'Administració Local per a la creació de vies per a ciclistes i vianants i plans de mobilitat dels municipis de la Comunitat Valenciana.