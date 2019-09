Els Moros i Cristians de Crevillent presenten el seu acolorit cartell i el Llibre de la Festa

La sala d'actes de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent ha acollit aquesta setmana la presentació del cartell que anuncia les Festes de Moros i Cristians 2019, confeccionat en aquesta ocasió pel pintor crevillentí Alfredo Mas Valero. Segons el mateix autor, la seua obra reflecteix el que per a ell són les festes introduint en el mateix personatges rellevants dins de la celebració com són els capitans, reines i sultanes, així com elements de les Ambaixades i l'Església de la Nostra Senyora de Betlem, lloc on finalitzen totes les desfilades.

En el mateix acte, es presentava també el Llibre de la Festa. La directora de la publicació, Conxa Guilabert, realitzava un breu repàs per alguns dels articles escrits a més d'exposar totes les novetats que conté la nova edició. Per a finalitzar l'acte van prendre la paraula el president de l'Associació de Festes, José Ángel Asencio, i l'alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, els quals van agrair la "magnífica" labor realitzada per l'autor del cartell donant al seu torn l'enhorabona a la directora del Llibre de la Festa pel "excel·lent" treball realitzat.

Les Festes Patronals i de Moros i Cristians de Crevillent comptaran a partir d'aquest divendres amb el tradicional Mercat Medieval en la zona centre de la localitat. Les activitats i llocs d'aquest mercat ambulant estaran oberts durant tot el cap de setmana. Dissabte a la vesprada se celebrarà l'Acte de Proclamació de Capitans i Belleses a l'auditori de la Casa Municipal de Cultura. Al seu torn, aquest diumenge seguirà el segon Concurs de Tapes de les comparses.

Nancys Rubias i Dorian, principals actuacions musicals

D'altra banda, els reconeguts grups Dorian i Nancys Rubias seran les principals actuacions que el municipi catifer acollirà els dies 4 i 5 d'octubre (divendres i dissabte), respectivament. A més hi haurà diversos grups locals i de la comarca que transmetran la seua música a tots els crevillentins com a Impronta, Polos o Smil, tots de Crevillent, que actuaran del 5 al 6 d'octubre en dos recintes habilitats en la zona centre. Tots dos dies també actuaran Martiz i El Kamión de la Basura, grups del Baix Segura, mentre que està previst que el 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, actue El Diluvi, de l'Alcoià. A més hi haurà tardeos amb djs.

Des del Consistori expliquen que com a novetat s'instal·larà un recinte de 4.000 metres quadrats en la Ronda Sud, i que per tant s'habilitaran diverses bosses d'aparcament en aquest sector per a acollir el gran nombre de vehicles de visitants que acudisquen als concerts, així com per a les Entrades de Moros i Cristians. Al marge d'aquest principal recinte, també s'habilitaran altres dos escenaris al costat de la plaça de la Constitució, i un altre en la plaça de la Comunitat Valenciana, i hi haurà dinamització pels carrers amb tardeo i el llançament d'una mascletà.

Des de l'executiu local indiquen que han aconseguit que aquest planter de grups siga possible ja que és ara l'Ajuntament l'ens que gestiona la contractació en lloc d'una empresa externa, com es feia fins hui. Quant al pressupost en festes, ha augmentat i està pròxim als 100.000 euros.