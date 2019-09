Quines carabasses

Amb l'inici de curs es converteix de nou en el fruit més temut per als alumnes: la carabassa. I com més gran pitjor. José Álvarez Moya és un agricultor de l'Alfàs del Pi, la seua finca se situa per la zona de Carbonera i una de les seues passions és el cultiu de carabasses gegants. Per a això posa en pràctica els ensenyaments del seu pare i així compartir el fruit de la terra amb família i amics.

Tots els anys aconsegueix carabasses que arriben a superar els 50 quilos de pes, com les que ha collit en aquesta ocasió. De fet, en enguany ha obtingut quatre carabasses amb aqueixes característiques. Una pesa entorn de 45 quilos, una altra d'elles pesa 48 quilos, i en té altres dos que pesen 52 i 54 quilograms. La més gran d'elles mesura 50 centímetres d'altura i 170 centímetres de circumferència.

José Álvarez afirma que no té secrets: reg abundant, terra adobada i, el més important, molt d'afecte a la planta. El resultat es nota a primera vista. Per cert, posa l'accent que "malgrat la seua grandària es poden menjar i que a més tenen molt bon sabor".

La seua passió pel camp no es redueix a les carabasses, també cultiva tomaques, raïms, olives i taronges. En cap d'aquests casos obté resultats d'aquesta magnitud, però no dubte a assegurar que tots ells "tenen un sabor sense igual".