Elx tindrà la seua primera manifestació de l'orgull LGTBI

Elx acollirà per primera vegada una manifestació de l'orgull LGTBI, que serà a més l'última concentració de l'orgull a nivell europeu, segons ha assenyalat aquest dimecres el regidor d'Igualtat, Mariano Valera. La cita tindrà lloc dissabte 21 de setembre a la Plaça de Baix a les 19 hores, i recorrerà els carrers del centre fins a l'Hort de Baix, on s'habilitarà un escenari amb actuacions musicals, monòlegs i espectacles de transformisme, segons ha avançat aquest matí el regidor, en companyia de la presidenta de l'associació Entendemos, encarregada de l'organització. Hi haurà carrosses per a tot aquell que desitge inscriure-s'hi, entre moltes altres sorpreses.

Les activitats començaran dimecres que ve i hi haurà projecció de curts de temàtica LGTBI a la Casa de la Dona, xarrades informatives amb personal mèdic de l'Hospital General d'Elx sobre el VIH i els tractaments de prevenció, coneguts com Prep, entre altres activitats que es revelaran durant les pròximes hores, perquè l'equip continua tancant tota la programació. També hi haurà una passarel·la de calçat, on s'exhibiran sabates de taló per a dones trans de la mà d'una empresa especialitzada a crear aquestes sabates, de forma i tallatge més amplis.

L'objectiu és que aquesta siga la primera de moltes manifestacions, que es programaran anualment per a tancar el cicle d'actes de reivindicació de l'orgull LGTBI. L'última cita d'aquest tipus va tindre lloc la setmana passada a Benidorm, i des de l'Ajuntament aspiren al fet que a més es convertisca en un atractiu per a atraure el col·lectiu LGTBI a la ciutat.