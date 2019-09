Alcoi acollirà les cendres de Camilo Sesto i obrirà un museu en la seua memòria

Les cendres de Camilo Sesto reposaran a Alcoi. La família complirà amb el desig manifestat pel cantant abans de morir i traslladarà les seues restes en les pròximes setmanes, una vegada s'habilite un espai adequat en el cementeri. Així ho va comunicar l'alcalde, Antonio Francés, després de desplaçar-se a Madrid per a acudir a la capella ardent de l'artista alcoià, que va morir el passat diumenge 8 de setembre als 72 anys. El primer edil va anunciar, així mateix, que la ciutat obrirà un museu en memòria del qual ha sigut el seu artista més internacional.

Camilo Sesto reposarà per sempre a la seua ciutat natal. Les seues cendres seran traslladades a Alcoi en les pròximes setmanes, complint-se d'aquesta forma el desig de l'artista. L'alcalde, Antonio Francés, va estar dilluns en la capella ardent situada en la seu central de la SGAE a Madrid, acompanyat pels regidors Jordi Martínez i Raül Llopis. Allí va contactar amb el representant i marmessor testamentari de l'artista, que li va comunicar les intencions de la família en referència a aquesta qüestió.

Francés va explicar a aquest diari que el trasllat de les cendres no serà immediat, atés que la família pretén habilitar-hi primer un espai adequat en el cementeri. Malgrat que no s'ha concretat res al respecte, presumiblement es tracte d'un panteó, en el qual Camilo Sesto repose al costat de les restes dels seus pares.

El primer edil va afegir-hi que tenint en compte que el trasllat no serà imminent, «des de l'Ajuntament ja estem treballant en un acte a l'altura de Camilo, on totes les alcoianes i alcoians, així com els admiradors que desitgen estar a la ciutat, puguen acomiadar-se d'aquest artista universal».

Francés, d'altra banda, també va explicar que es mantindran en contacte amb el representant de Camilo Sesto per a poder fer realitat un museu dedicat al cantant. Es treballa, per tant, a concretar quins objectes de l'artista podrien formar part de l'exposició, així com a buscar un lloc adequat «on situar un museu d'acord amb una figura internacional i universal de la talla de Camilo Sesto».

La delegació municipal alcoiana, que es va desplaçar a Madrid al costat de representants del club de fans, va poder comprovar «in situ» l'afecte que se li professava al cantant, amb les llargues cues que es van formar per a accedir a la capella ardent i les múltiples personalitats del món de la política i la cultura que van decidir acudir a la seu del SGAE per a acomiadar-se d'ell.

L'Ajuntament desitja que l'acte que se celebre en les pròximes setmanes a Alcoi, coincidint amb l'arribada de les cendres, també estiga a l'altura. «La ciutat s'acomiadarà de Camilo Sesto de la manera que el nostre artista internacional es mereix i que anunciarem, amb més detalls, tan prompte com siga possible», va emfatitzar.

Cal recordar que la relació de Camilo Sesto amb la seua ciutat natal va ser molt intensa en els últims temps. En 2016 l'Ajuntament el va nomenar fill predilecte, mentre que l'any passat, en un dels seus últims actes públics, se li va dedicar el principal carrer de la ciutat, que des de llavors porta el nom d'Alameda Camilo Sesto.