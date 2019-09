Mor el professor i contacontes Llorenç Giménez als 65 anys

El professor i contacontes valencià Llorenç Giménez ha mort aquest 30 d'agost als 65 anys a causa d'un càncer, segons han informat fonts de la Conselleria d'Educació i pròximes a la família.

Nascut a Alfafar en 1954, Giménez ha deixat un llegat de llibres infantils en valencià, com El fantasma dels ulls blaus, Els animals agraïts o La bonica i la palmera cocotera; però també d'endevinalles, acudits i cançons.

Com a mestre, va treballar a l'escola La Gavina, una de les primeres escoles pioneres en l'ensenyament en valencià, fins que va aprovar unes oposicions i va començar la seua trajectòria docent a l'escola pública.

Des de fa anys es dedicava a fer de contacontes per tota la Comunitat Valenciana, ofici des del qual va contribuir a divulgar el valencià i la cultura popular d'aquesta terra.

Diferents personalitats del món de la cultura i de la política han lamentat la mort de Llorenç Giménez i li ha dedicat diversos missatges a través de les xarxes socials.

La família de Llorenç Giménez ha agraït les mostres d'afecte, reconeixement i condol. Per la seua banda, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, qui té previst acostar-se al tanatori, ha assegurat que en cada somriure de milers de valencians, entre els quals s'inclou, hi ha una part de Llorenç, al qual ha qualificat de "amic, company i referent". "Sense la seua estima i compromís amb la llengua i la cultura popular seríem un poble molt més pobre", ha destacat Marzà en Twitter.

El president de les Corts, Enric Morera, ha assenyalat que ens deixa "un bon home" i "gran valencià" que va obrir "molts camins per a majors i, sobretot, per als xiquets amb els seus contes". També el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha tingut unes paraules de record per a aquest contacontes.

L'editor de Bromera, Tàndem i Algar, Gonçal López-Pampló, ha escrit: "Somriure i aprendre de qui fa somriure, sempre, davant tota les batalles, fins i tot de les quals es perden. Et trobarem a faltar, Llorenç Giménez". Així mateix, el músic i escriptor Xavi Sarrià, li ha donat les gràcies per "la sembra de vida, imaginació i consciència" i ha afirmat: "fidels al teu somriure, seguim". També han lamentat aquesta pèrdua diferents editorials, associacions i entitats culturals de la Comunitat Valenciana.