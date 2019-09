L'Acadèmia Valenciana de la Llengua dedicarà l'any 2020 a l'escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas

La Casa de Cultura d'Altea va acollir aquest dimarts un encontre de treball entre representants de l'Ajuntament, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i de la Universitat d'Alacant (UA), amb motiu del nomenament de Carmelina Sánchez-Cutillas com a escriptora de l'any 2020 per part de la institució acadèmica de la Generalitat, segons han informat aquest dimecres fonts municipals.

La reunió va ser presidida per l'alcalde d'Altea, Jaume Llinares, qui va estar acompanyat per la regidora de Cultura, Aurora Serrat, i el bibliotecari municipal, Ignacio Beltrán, en representació de l'Ajuntament. Per part de l'AVL hi van estar presents els acadèmics Immaculada Cerdà, Verònica Cantó, Maribel Guardiola i Josep Lluís Pitarch. També hi van participar els comissaris del projecte, els professors de la UA Mari Àngels Francés i Joan Borja.

La reunió va servir per a concretar els actes que es duran a terme a tota la Comunitat Valenciana el 2020 al voltant de la figura i l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, escriptora vinculada familiarment a Altea i que va mantindre un fort lligam amb la localitat al llarg de tota la seua vida, i a qui l'AVL ha acordat dedicar el pròxim any. L'alcalde, en nom del poble d'Altea, va mostrar la seua satisfacció per un reconeixement "tan merescut per a la nostra escriptora més universal". Per la seua banda, la regidora de Cultura va assenyalar que des de l'àrea de Cultura "es col·laborarà en tot el necessari per celebrar esta commemoració com l'autora mereix", i que l'Ajuntament està "molt interessat a participar en les activitats i els actes que es programen", com exposicions, jornades i encontres'.

Carmelina Sánchez-Cutillas va nàixer a Madrid l'any 1927. Després d'una curta etapa a Barcelona, la seua família es va traslladar definitivament a la ciutat de València. Tanmateix, va passar la seua infantesa a Altea, on va viure amb la influència del seu avi, l'historiador alteà Francesc Martínez i Martínez. Aquesta circumstància incidiria, de fet, en la seua posterior activitat intel·lectual.

Va cursar els estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat de València i més tard va començar a col·laborar en el diari Levante, on s'ocupà de les pàgines culturals i escriu articles de tema històric i literari. Al mateix temps va començar a publicar diversos estudis sobre història i literatura medieval, tant en castellà com en català, com ara Don Jaime el Conquistador en Alicante (1957), Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València (1967) o Jaume Gassull, poeta satíric valencià del s. XV (1971).

Com a escriptora de creació, va conrear principalment la poesia i és una de les figures que conformen la generació poètica dels cinquanta, al costat de Joan Valls, Vicent Andrés Estellés o Maria Beneyto, entre altres. Així mateix, també és autora de la novel·la Matèria de Bretanya (1976), obra guardonada amb el premi Andròmina l'any 1975 i d'extraordinària acceptació entre el públic lector. Va morir als 82 anys, el 22 de febrer de 2009, a la ciutat de València.