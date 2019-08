La residència teatral José Estruch es fa forta

De 8.000 a més de 20.000 euros. La II Residència José Estruch ha pres força en sumar al pressupost destinat a aquest efecte per l'Ajuntament d'Alacant, una ajuda de 12.324 euros per part de l'Institut Valencià de Cultura. Aquesta partida consolida aquest projecte que enguany protagonitza la companyia Armónico Impar, integrada per Antonio Lafuente i Giulia Varotto, amb el muntatge Todas las noches de un hombre dormido, creat a partir de relats de l'autor i galerista Gonzalo Fortea.

Els assajos van començar el passat 22 de juliol i, amb l'aturada d'unes setmanes a l'agost, es reprendran al setembre a la Sala Nuria Espert del Principal. En la producció participen cinc actors alacantins, ja que una de les exigències per a optar a aquesta residència és que almenys el 70 per cent dels seus integrants tinguen domicili fiscal a Alacant.

Rulo Pardo, Irene Coloma, Xiomara Wanden, Iván Cózar i Miguel Ángel Puro són els actors que treballen ja a les ordres del dramaturg i actor Antonio Lafuente, per a conformar aquesta proposta que s'estrenarà el 4 d'octubre al Teatre Principal, dins de la programació d'Alacant a Escena, i que compta amb el també alacantí i guanyador de diversos Max Juanjo Llorens.

«La Residència Estruch suposa treballar amb un suport, perquè tothom coure i es treballe amb un mínim», assegura Lafuente, qui considera que la suma de l'aportació de la subvenció de l'IVC és com «una altra vida». «Amb aquests diners ja es pot treballar en condicions; l'impuls el dona el Principal perquè ofereix 8.000 euros i l'espai, que val molt diners perquè si no, hauríem de llogar una nau. Sense això no hauríem pogut tan si més no posar la producció en marxa».

En aquest sentit, considera que aquesta iniciativa que va impulsar l'exdirector del Principal, Paco Sanguino, amb el suport de l'Ajuntament, «és un incentiu perquè afrontem projectes professionals i que la Generalitat el done suport és important per a donar visibilitat a les companyies i no amateuritzar els projectes».

Sobre la continuïtat d'aquestes residències teatrals, el regidor de Cultura, Antonio Manresa, va afirmar que «encara no m'he plantejat res», encara que va destacar que «el que és clar és que si és una proposta que està funcionant doncs haurà de continuar, jo no trencaré absolutament res si té acceptació per part dels professionals i de la ciutadania». L'edil va puntualitzar que «el que no sé» és l'aspecte econòmic, «si el mantindrem o l'augmentarem».

La Residència José Estruch, iniciativaa què dona suport l'Institut Juan Gil-Albert dins del projecte per a recuperar al dramaturg alacantí, va començar en 2017 amb Criadero de Morsas.

Ajudes a teatre, circ i dansa

Els 12.324 euros que rebrà Armónico Impar formen part dels 231.964 euros que l'IVC ha destinat a la província d'Alacant al foment de propostes de teatre i circ, a més dels 43.198 per a dansa, en les convocatòries públiques d'enguany.

En total, l'Institut Valencià de Cultura ha aprovat subvencions per a 21 de les 52 propostes que es van presentar des d'Alacant. La companyia que aconsegueix una major aportació és OtraDanza, amb més de 40.000 euros (per a producció i gira), seguida per l'Associació Circ Clectic amb 26.975 (per a formació i investigació) i la companyia de teatre La Dependent, amb 26.896 (per a producció i gira).