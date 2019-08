On estan les carpes dels estanys d'Elx?

Falta de manteniment. Els estanys del Parc Infantil de Trànsit i el Municipal, dos enclavaments molt importants per a Elx, són objecte de les demandes dels veïns perquè la brutesa de l'aigua no permet veure les carpes. Per això demanen que es millore el manteniment de la neteja de la zona.

«Ja no és el que era», diu un veí mentre passeja entre els tolls que es troben en la part posterior del Parc Infantil de Trànsit d'Elx, un paratge idíl·lic envoltat d'horts de palmerar que sens dubte es troba lluny d'estar al gust dels visitants, que es queixen de la falta de manteniment. L'estany dels ànecs del Parc Municipal també és objecte de les crítiques encara que es troba en millor estat.

El llot que cobreix el fons dels tolls és la principal queixa de totes les persones que s'acosten per a veure les carpes, ja que només ixen a la superfície si se'ls dona menjar. «Fa llàstima que els estanys estiguen descurats. Fa anys venies i les carpes es podien veure fàcilment. Però ara això és impossible», va lamentar un altre veí.

A això també se suma la falta de neteja en els estanys, ja que ahir es van veure bosses de plàstic, encenedors i fem, posant en risc als animals com a tortugues que allí descansen.

Olor



A tan sols uns metres es troba el toll dels ànecs al Parc Municipal. Per a alguns presenta un millor aspecte, però tampoc és el desitjat. Diversos il·licitans que visitaven aquest dimarts la zona que aquest enclavament va perdre tot la seua esplendor fa molt temps, a més de que ja no compta amb punts exemplars creuant les tolles com fa anys.

Encara que l'aigua del toll és molt més neta que les del Parc Infantil de Trànsit, l'estany, pròxim a l'entrada del Pont del Ferrocarril, té fulles de palmera i alguna que una altra botella de plàstic que enlletgeixen la seua imatge i desagrada als que passegen pel seu costat.

El que preocupa és que hi ha una forta olor en la zona, la qual cosa deixa patent la falta de neteja en els conductes de la depuradora, on s'estancen les plomes, tant dels ànecs com dels coloms, juntament amb branques dels arbres que envolten la tolla.

El prestigi amb el qual compten tots dos parcs municipals fa que siguen molt visitats tant per turistes que es meravellen dels horts de palmeres com pels veïns. És per això que les demandes sobre la regeneració de l'aigua i el manteniment de la neteja són una constant per a millorar la seua imatge i que els jardins recuperen la seua esplendor per a ser un focus més d'atracció a aquests enclavaments.