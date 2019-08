L'estació d'autobusos de Benidorm, a trossos en ple mes d'agost

Una estació plena de desperfectes, amb forats, escales que no funcionen i banys en pèssimes condicions. Aquesta és la primera imatge que milers de viatgers es porten cada dia d'aquestes instal·lacions que porten deteriorades i abandonades des de fa anys. I això és amb el que el PSOE de Benidorm vol acabar d'una vegada per sempre.

El portaveu socialista, Rubén Martínez, ha assenyalat que la situació de l'estació "no ha millorada res" en aquests anys per la "deixadesa" de l'equip de govern i "la seua falta de control" al concessionari que és l'encarregat del manteniment d'aquesta infraestructura municipal. Per això, demana al govern local del PP que l'Ajuntament rehabilite les instal·lacions i passe la factura al seu concessionari, l'empresari alacantí Enrique Ortiz.

Martínez ha recordat que a l'agost de 2017 el PSOE va portar a ple una moció, que va ser rebutjada, perquè l'Ajuntament arreglara els desperfectes de l'estació d'autobusos per a després passar-li la factura al concessionària. "Finalment, després d'una sèrie d'esmenes, es va aprovar obrir un expedient, inventariar els desperfectes de l'estació i ordenar la seua execució subsidiària, i iniciar un expedient sancionador per l'incompliment del manteniment a la concessionària. Tot menys passar-li la factura la responsable", ha explicat.

Passats aquests dos anys sense veure cap millora, el portaveu socialista ha exigit a l'equip de Govern que informe si li l'ha oberta algun expedient sancionador al concessionari de l'estació per mancada manteniment i si se li va arribar a comunicar l'inventari dels desperfectes.

Finalment, Martínez ha tornat a proposar que siga l'Ajuntament qui rehabilite, repare i millora l'estació i després li passe la factura al concessionari. "Hem de deixar de perdre el temps i prendre les regnes de la situació".

Per part seua, el regidor socialista Conrado Hernández ha assenyalat que l'estació d'autobusos és la "vergonya" de Benidorm i que ha arribat a una situació límit amb condícies deteriorades, escales mecàniques i ascensors que no funcionen, i sensació d'inseguretat a les nits. "Aquesta és la primera imatge que es porten els turistes que quan arriben a l'estació i no ho podem tolerar més", ha afirmat.

Hernández també ha censurat que "res se sap" de la suposada rehabilitació integral que anava a escometre el concessionari de l'estació. "El 24 de desembre de 2018 es va publicar en premsa que Ortiz anava a rehabilitar l'estació, i huit mesos després està pitjor que mai", ha apuntat.

Per a concloure, Hernández ha reiterat l'exigència que siga l'Ajuntament qui es faça càrrec de la reparació urgent de l'estació per a després passar-li la factura al concessionari.

Amb tot, des del govern local, la portaveu Lourdes Caselles, va acusar els socialistes de "falta de responsabilitat i memòria" a causa de les últimes actuacions que s'han fet sobre l'Estació d'Autobusos i va recordar que els socialistes han estat informats de tots els passos que s'estan donant.

Així va recordar que es va crear una comissió paritària trencada per la concessionària i que després es va constituir una nova de la qual forma part l'empresa i l'Ajuntament, "sense cap polític present". A més va apuntar que l'últim acord d'aqueixa comissió era demanar una nova valoració de les instal·lacions. Una vegada que es tinguen, "seguirem avant amb els acords per a rescindir la concessió" i traure una nova. Caselles va afegir que és dins de la comissió paritària on s'haurà de parlar de totes aquestes qüestions.

"Al govern és al qual menys ens agrada la situació en la qual està, sabem que no és la imatge idònia de Benidorm però està treballant la comissió i cal deixar-los treballar", va apuntar la portaveu.