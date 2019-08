Les pluges fan una última espenta a la magrana mollar

No tot són destrosses. Les pluges de dimarts a la nit han suposat un respir per a les plantacions del Camp d'Elx. El cultiu més beneficiat serà la magrana mollar, ja que les precipitacions contribuiran a augmentar el seu calibre i, amb això, el seu valor. Així ho ha assegurat Pedro Valero, d'Asaja. "És un respir, ha vingut bé per a la rentada de l'arbratge i per a humitejar la terra, perquè en la meua finca, per exemple, s'han registrat quaranta litres. Per a la magrana, per exemple, és perfecte, perquè no solament millora el calibre sinó també la qualitat del fruit", ha assenyalat.

Per contra, les pluges obligaran a retardar la plantació de les hortalisses d'hivern, com les coliflors o les carxofes, que estan en plena campanya, per la dificultat d'accés al terreny. Un xicotet inconvenient al qual resten importància i que queda compensat amb aqueix empenyiment a la magrana.