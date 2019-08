Les pluges beneficien el cultiu d'olives després de mesos de sequera

Les pluges registrades durant la nit d'aquest dimarts a les comarques de l'Alcoià i el Comtat han resultat beneficioses per al camp, i molt especialment per al cultiu de les olives, la campanya de les quals és imminent. Alberto Llorens, de la cooperativa de Planes, explicava que "ací hem recollit mig centenar de litres, la qual cosa ens ha vingut molt bé, atés que des de primavera no havia plogut pràcticament res". L'aigua recollida servirà per a enfortir els arbres davant la imminència de la campanya, i també per a millorar el calibre de l'oliva.

Amb tot, Llorens subratllava que les precipitacions seran igualment beneficioses per a la resta de cultius de la zona. Aquest és el cas dels cirerers, la campanya dels quals ja ha finalitzat, però que també començaven a acusar els efectes de la falta d'aigua.

Amb tot, les pluges han sigut molt irregulars, i així mentre en alguns punts s'han fregat els 50 litres, en uns altres a penes han arribat als deu, amb el que els beneficis no han sigut de la mateixa magnitud per a tots els municipis.