L'Ajuntament del Campello barra la Torre de la Illeta per a evitar nous actes vandàlics

Llibertat amb càrrecs a l'espera de judici per al detingut com a presumpte autor dels fets després de la descripció del vigilant.

L'emblema del Campello, la Torre de la Illeta, va començar el dia aquest dilluns plena de pintades. Un acte vandàlic perpetrat en la matinada de diumenge 18 d'agost que ha portat a l'Ajuntament campeller a decidir el seu abalisament a causa dels danys provocats per les pintades realitzades per un jove. L'autor va ser detingut després de ser perseguit per la Policia Local gràcies a la descripció del vigilant del jaciment de la Illeta dels Banyets i ara es troba en llibertat amb càrrecs a l'espera del judici.

Les conseqüències per al monument, inicialment, són que «quedarà clos i protegit de qualsevol acte que puga tornar a posar en perill la fisonomia i estructura d'aquest tresor tan representatiu i volgut per tots els campellers», anunciava ahir l'alcalde, Juanjo Berenguer (PP), qui ha ordenat a més la suspensió d'actes i celebracions en el recinte, que puguen deteriorar encara més el monument.

L'edifici és una torre guaita construïda entre 1554 i 1557 i després de la seua restauració en 1991 està considerat Bé d'Interés Cultural (BIC). En 1987 va ser testimoni d'un dels successos més luctuosos de la història del Campello en esclatar als seus peus el bagul que subministrava la pólvora a un canó durant les festes de Moros i Cristians i que va deixar sis persones mortes.

Per a valorar els danys, l'Ajuntament ha sol·licitat informes que s'adjuntaran a la denúncia presentada davant la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec del cas.

Mancant aquesta valoració tècnica, els danys que s'han detectat són una pintada sobre el mur de maçoneria d'aproximadament 11,2 metres lineals, a una altura aproximada de 170 cm en la base sud-est de la torre. En un comunicat, l'Ajuntament destaca que «les dimensions d'aquesta pintada suposen una mica més de la quarta part del perímetre de la base del monument, de 42,2 metres».

El responsable dels Serveis Tècnics Municipals, al costat d'una dotació dels serveis de neteja de l'empresa FCC, «van valorar en primera instància la gravetat dels danys i van informar que a causa de la presència de diverses lloses del mur molt poroses al costat de les característiques de l'argamassa d'unió, per a la seua neteja era necessari una atenció i supervisió pel tècnic competent».

L'alcalde anuncia que les tasques de neteja i restauració de la Torre no s'executaran fins que els tècnics indiquen quina és la forma adequada de procedir perquè el monument quede en perfecte estat.

L'autor dels grafitis és un jove veí d'Aigües que va ser localitzat i detingut gràcies a la descripció del vigilant de la Illeta dels Banyets, segons explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Galvañ (PP). Se l'acusa de la de la presumpta comissió d'un delicte de danys contra el patrimoni històric.

Els fets van ocórrer entorn de les sis del matí quan l'acusat, juntament amb altres tres persones, va ser sorprés pel vigilant nocturn de la Illeta mentre pintava el monument. Tots van fugir en un vehicle i finalment els agents de la Policia Local els van alcançar al carrer Sant Ramón.

En el registre del vehicle van trobar dos pots de pintura en esprai que coincidien amb el color amb el qual s'havien realitzat els grafiti. Segons el relat del consistori, l'acusat va reconéixer ser l'autor de les pintades.

Després de les proves realitzades pels agents el jove va donar positiu en consum d'alcohol. Va ser detingut i traslladat a les dependències de la Guàrdia Civil on va passar a disposició judicial i, posteriorment, posat en llibertat. Ara està a l'espera de judici.