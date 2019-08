50.000 persones assisteixen al festival «Rabolagartija» a Villena

Prop de 50.000 persones van passar pel poliesportiu municipal de Villena durant els tres dies de duració del festival «Rabolagartija», en el qual es van donar cita més d'una trentena de grups i artistes de diferents estils. Encara que el públic es mostrava una cosa retreta durant les primeres hores de cada jornada, a partir de mitja vesprada el gran ple en el recinte començava a ser palpable, i en jornades com la del divendres o el dissabte els plens se succeïen sense descans a partir d'actuacions com les Los de Marras o Benito Kamelas.

En aquesta edició es van superar totes les expectatives i es va aconseguir penjar el cartell de «Tot venut» en l'última jornada amb Rozalén com a cap de cartell.

A partir d'ací, la bogeria amb grups com a Zoo (espectacular el seu concert i la resposta del públic), Talco, Boikot, La M.O.D.A., Dubioza Kolectiv, Gogol Bordello, Green Valley, Natos i Waor o SFDK, amb esment especial per als caps de cartell: Morat i, especialment, La Pegatina i Rozalén, amb una actuació de bogeria en el primer cas i una meravella en el segon, amb el recinte a vessar de festivalers i famílies que no van voler perdre's la seua actuació –la venda d'entrades de dia per al dissabte va ser la responsable del Sold Out– i una artista entregada i agraïda amb «Rabolagartija», un festival en el qual se sent com a casa i en el qual el mateix convida a pujar a l'escenari a Alba Reche, que es marca una aparició per sorpresa en l'escenari Caparrilla cantant «Mi mongola favorita» juntament amb Jamones con Tacones.

La promotora del festival, «Sufriendo & Gozando», assenyala que en pròximes edicions continuarà la seua aposta per la diversitat d'estils en «Rabolagartija» -rock, ska, reggae, flamenc, rap, electrònica o cançó d'autor- i per l'actuació de grups de la terra com Alademoska, Punkalorro, Kanela en Rama i La Tribu29.