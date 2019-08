Un miler de persones participen en les misses del pelegrí de Cocentaina

Al voltant de 1.000 persones han participat ja en els oficis de la missa del pelegrí que s'estan celebrant enguany al monestir de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina amb motiu del Vé Centenari del Miracle de les Llàgrimes. Segons han explicat fonts de la Comissió de Propagació del Vé Centenari, des del passat 5 de maig, dia de la inauguració de l'Any Sant, han visitat el temple contestà grups de diferents punts de la geografia valenciana, que s'han sumat a les vora 500 persones que ja van prendre part de l'acte inaugural.

Els primers en visitar el monestir de la Mare de Déu del Miracle van ser 20 membres del Grup Escola Gregoriana de Benimaclet, a València, durant el mes de maig. Al juny van acudir a Cocentaina persones de València i Alcoi, i juliol va començar amb la peregrinació a Cocentaina dels condeixebles de N'Eduardo Rengel, rector de l'església de Santa Maria de Cocentaina.

No obstant això, el 6 de juliol va ser el més concorregut, amb unes 180 persones distribuïdes en dos grups, un de la Germandat del Sant Sopar de Benidorm i un altre de l'Arxiprestat d'Utiel-Requena. Posteriorment s'ha rebut també la visita de més veïns de Cocentaina, Ontinyent i València. En aquestes visites s'ha tingut també oportunitat de conéixer el Palau Comtal i la Capella de Sant Antoni, lloc on va ocórrer el miracle.

La missa del pelegrí és, tal i com han assenyalat les mateixes fonts, un dels requisits per a guanyar-se la indulgència plenària en aquest any Sant Marià a Cocentaina. A més, cal confessar-se 15 dies abans o després de peregrinar, i resar per les intencions del Papa. La pròxima missa del pelegrí serà el 31 d'agost, i a partir del mes de setembre se'n celebraran pràcticament tots els dissabtes perquè puga participar qualsevol persona.