La Generalitat reconeix la Col·lecció Museogràfica Etnològica de la Casa Encarnà de la Romana

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha reconegut recentment la Col·lecció Museogràfica de la Casa Encarnà de la Romana, que recull l'evolució social i econòmica a través del patrimoni etnològic d'aquest municipi del Vinalopó Mitjà, tal i com han assenyalat fonts de la Generalitat Valenciana.

La Casa Encarnà, que alberga la col·lecció, és una casa tradicional rehabilitada que presenta diferents dependències amb els seus usos i que mostra la forma de vida de segles passats. És, a més, una de les edificacions més antigues d'un municipi amb una història relativament encara curta, ja que es va segregar de Novelda l'any 1929 i la formació del seu nucli urbà era aleshores era recent. La Casa Encarnà és en certa mesura una evocació d'aquest moment de la creació del poble de la Romana, ja que s'hi exhibeixen diferents utillatges de la producció i la transformació agrària així com de la vida quotidiana durant els segles XIX i principis del XX. Important també és la xarxa de séquies i molins que han configurat la vida i l'economia del municipi.

Els fons que confeccionen la col·lecció procedeixen de la tasca de recopilació i donació de veïns de la població que han sigut cedits pels propietaris. Les peces han sigut restaurades i catalogades per a la difusió als ciutadans. Són objectes relacionats amb la vida quotidiana entre els quals destaquen ferramentes de cultiu i processament de cereals, instruments per al treball de la vinya, l'espart i la fusta i aixovars domèstics com ara planxes, vestidures i vaixelles.

Les peces acompanyades d'un discurs expositiu per mitjà de mitjans audiovisuals i panells explicatius ajuden el visitant a comprendre el ric patrimoni cultural de la Romana.