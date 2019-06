El col·legi Inmaculada Jesuïtes d'Alacant, guanyador de la 7a edició del festival juvenil "Educacción"

El Festival de curtmetratges juvenils "Educacción" va projectar els treballs guanyadors de la seua setena edició als Cinemes Panoramis d'Alacant. La gala va acollir, a més, el lliurament de premis als centres guanyadors, en la qual el col·legi Inmaculada Jesuïtes d'Alacant es va alçar amb el Premi al Millor Curtmetratge Nacional amb 'El amuleto', treball que va rebre un premi econòmic dotat de 500 euros.

El certamen va anunciar també el títol del curt provincial guanyador, 'Creer' del col·legi Maristes d'Alacant, que també ha rebut un premi de 500 euros amb la col·laboració de la Diputació d'Alacant. Així mateix, el palmarés nacional continua amb el curtmetratge 'En la partida de la vida', del CRA de Martín del Río (Terol) que va ser guardonat amb el Premi Nacional de la Fundació Seur, que atorga material tecnològic educatiu amb valor de 500 euros.

Al llarg de la vesprada, el certamen va revelar la resta de premis que conformen el palmarés, on el premi al millor actor va ser per a Álvaro Esteban pel curtmetratge 'Creer', del col·legi Maristes d'Alacant; el premi a la millor actriu per al repartiment del curtmetratge 'Mujeres' i el guardó al millor guió per a 'Sólo soy diferente', tots dos de l'IES Enric Valor del Campello. D'altra banda, el llorer al millor actor secundari va ser per a 'Tú puedes cambiarlo', del CEIP Los Almendros del Rebolledo; mentre que el de millor actriu secundària va recaure en 'Les barreres de la vida', de l'IES Bahía de Babel d'Alacant.

A més, van anar tres els curtmetratges que van rebre l'esment especial del Jurat, entre ells, 'Hambre', del col·legi Inmaculada Jesuïtes; 'Un tapón una vida', de l'IES Enric Valor del Campello; i 'Engullesueños', del CEE APADIS i el CEIP Príncipe Don Juan Manuel de Villena.

El Festival "Educacción", organitzat pel Festival de Cinema d'Alacant, ha rebut més de 40 treballs enguany, dels quals s'han seleccionat un total de 12 treballs per a competir en aquesta edició. Aquesta iniciativa va nàixer amb l'objectiu de promoure i difondre la cultura cinematogràfica entre els escolars amb la realització de curtmetratges on mostren les seues inquietuds i tracten temes com la companyonia o la solidaritat o qualsevol qüestió d'actualitat.

El director del Festival de Cinema d'Alacant, Vicente Seva, ha explicat que "l'objectiu principal d'aquest certamen és impulsar i ajudar joves realitzadors alacantins que comencen amb els seus primers treballs, per a crear una pedrera cinematogràfica a la ciutat".

El Festival de curtmetratges juvenils "Educacción" compta amb el suport de la Diputació Provincial d'Alacant, la Fundació Seur, la botiga Cinema Paradiso i els Cinemes Panoramis.