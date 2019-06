Alfafara crea la Senda dels Ibers per a promocionar el jaciment del Cabeçó

Alfafara ha creat la Senda dels Ibers per a donar a conéixer el jaciment ibèric del Cabeçó de Mariola i el patrimoni natural, arqueològic i etnogràfic que li envolta.

Els treballs de prospecció i excavació en aquest punt alt del parc natural de la Serra de Mariola, a càrrec de la Universitat d'Alacant (UA), a través de l'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH) i el Museu Arqueològic Camil Visedo d'Alcoi han permés traure a la llum vestigis ibers. Signes del passat que han donat informació als investigadors per a saber com era la vida en aquest poblat.

L'Ajuntament d'Alfafara ha volgut potenciar aquest llegat històric i posar-lo a l'abast de la ciutadania a través d'aquest camí.

L'equip d'experts de la Universitat d'Alacant, coordinat per Ignasi Grau, ha traçat aquesta ruta que s'inicia a la Font del Tarragó per a seguir pel Mas i Cabeçó de Serrelles, el Mas dels Collets i la Cova del Bolumini, fins a arribar al poblat on es van assentar els ibers des del segle IX fins al I abans de Crist. En cadascun d'aquests llocs hi ha uns panells informatius.

Luz Beneito, que ha sigut regidora de Turisme en el mandat municipal que acaba de concloure, explicava que aquesta ruta "a més de gaudir d'aquest paisatge excepcional, ens descobrirà la història del poble iber que va viure a Mariola durant més de 800 anys i va haver de deixar-ho per a sobreviure. Una història desconeguda per a molts i pense que si coneixem millor als nostres avantpassats i posem en valor la seua història podem apreciar millor el que ha arribat als nostres dies"

La Senda dels Ibers serà la protagonista a la Volta a la Mariola convocada per a diumenge que ve 23 de juny. L'excursió començarà a les 9 hores des de l'Ajuntament i recorrerà aquest camí fins a arribar al poblat iber. Iván Amorós, doctor en Història i que forma part de l'equip del poblat iber del Cabeçó de Mariola, guiarà als excursionistes en aquesta ruta.

Els interessats a participar en aquesta activitat, organitzada per l'Ajuntament d'Alfafara, han d'inscriure's a l'Ajuntament o en les oficines de turisme d'Alcoi, Cocentaina, Muro, Banyeres, Agres, Bocairent o Agullent.