Set anys de teatre a l'Alcúdia

La trobada inclou l'estrena de 'Clitemnestra', de Producciones Equivocadas, a més d''Hipólito', del Festival de Mèrida i 'Somni', de l'IVC.

L'estrena de Clitemnestra, muntatge de Producciones Equivocadas de Madrid basat en obres d'Èsquil, Eurípides i Sòfocles; la posada en escena d'Hipólito, producció del Festival de Mèrida, Maltravieso Teatro i La Almena Producciones; la representació de Somni, a càrrec de l'Institut Valencià de Cultura, i Las Bacantes, d'Eurípides, protagonitzen la programació del Festival de Teatre Clàssic de l'Alcúdia d'Elx, que arriba a la seua setena edició del 9 al 26 de juliol.

En total són huit muntatges -quatre de teatre professional, que es podran veure entre el 18 i el 26, i quatre de teatre en l'ensenyament, del 9 al 12-, els que s'han inclòs en aquest festival, que, tal com va recordar ahir el director del Servei de Cultura de la UA, Faust Ripoll, va començar amb tres obres en 2013 i ara ha aconseguit huit propostes i al voltant de 2.400 espectadors.

El cicle es completa amb Las Tesmoforias, d'Aristòfanes, a càrrec de l'Aula de Teatre de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant (UA); La Tempesta, de Shakespeare, adaptada a l'actualitat per l'Aula de Teatre de la UA; Edipo Rey vos Edipo, basada en l'obra de Sòfocles amb la Companyia de Teatre de la UCHÚ, i Antígona bajo la arena, a partir de l'obra de Sòfocles, amb La Nave Argo, grup de l'institut guanyador del IV Certamen Escolar de Teatre Grecollatí de la UA.

Producciones Equivocadas ja va visitar el jaciment il·licità l'any passat amb Líbera i ara torna per a estrenar Clitemnestra, sota la direcció de José María del Castillo. Això serà el 26 de juliol per a tancar aquesta trobada amb els clàssics que organitza la Universitat d'Alacant, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Elx, l'IVC, la Diputació d'Alacant, Fundació Banc Sabadell i Fundació Mutua Levante.

«L'objectiu és posar en valor el jaciment i atraure la gent al teatre, també al públic jove», destaca Ripoll. «A poc a poc ens hem consolidat perquè s'ha fet durant set anys de forma ininterrompuda i amb obres de qualitat».

En total són 45.000 euros amb els quals compte de pressupost aquesta trobada amb el teatre clàssic. D'ells, 6.500 els aporta la Diputació, 5.000 l'Ajuntament d'Elx, 10.000 la Fundació Sabadell, 1.500 Mutua de Levante i l'IVC col·labora amb un muntatge, Somni. No obstant això, segons el director de Cultura de la Universitat d'Alacant, «l'ideal és, en la mesura que siga possible, que s'autofinance».

Alejandro Ramos, subdirector de l'Alcúdia, considera que aqueixa inversió «no està destinada només al festival perquè repercuteix en la projecció que dona al jaciment». «És impressionant, ens està donant visibilitat on abans no teníem, hem arribat a racons que amb l'arqueologia no arribàvem». De fet, apunta, «el 25 per cent de les visites que tenim, unes 10.000 l'any passat, procedeixen del festival».

Per a la delegada de l'IVC a Alacant, Alicia Garijo, el més important és «la unió de forces públiques i privades, perquè és el camí més adequat» i també que és un festival «que va més enllà del fet artístic», per «la complexitat de l'espai en el qual es realitza». A més recorda que el Festival de Teatre Clàssic d'Elx s'ha presentat a la línia d'ajudes que ha obert e l'IVC per a aquest mateix any.

En aquesta edició, es comptarà a més amb el restaurant de Patricia Sanz que oferirà plats romans, elaborats amb productes locals, i begudes artesanals. I també es fugirà de l'ús de plàstic, amb una barra de fusta i tela.

Les entrades tenen un preu de 5 euros per al cicle d'ensenyament i 15 per al professional.