Joan Castaño accepta assumir de nou el paper de Mestre de Cerimònies per al Misteri

Tal com avançara ahir aquest diari, Joan Castaño, una de les persones clau de la família del Misteri d'Elx, és ja el nou Mestre de Cerimònies.

La junta rectora del Patronat del Misteri d'Elx nomenava en la seua reunió vespertina d'ahir Joan Castaño com a nou Mestre de Cerimònies. La junta, que prenia aquesta decisió per unanimitat, considera que l'historiador i arxiver del Misteri «és la persona idònia per a desenvolupar aquest càrrec, ja que es tracta d'un dels experts més reconeguts en l'àmbit de la Festa», segons un comunicat emés per la pròpia institució.

Cal recordar que Castaño ja ha exercit en el passat aquesta responsabilitat, en concret entre els anys 1991 i 2000, per la qual cosa a part de la seua formació científica compta amb un gran coneixement del drama assumpcionista també en la pràctica. A més, ha sigut autor de nombroses publicacions vinculades als diferents àmbits del Misteri d'Elx. De fet, possiblement és la persona que ara mateix més coneixement atresora d'aquest Patrimoni de la Humanitat.

Cal recordar que el paper del Mestre de Cerimònies és possiblement, al costat del que té el Mestre de Capella, el de màxima importància en la representació, ja que és l'encarregat de tota la direcció escènica del Misteri d'Elx, sempre d'acord amb la tradició, els usos i els costums.

Confiança



«En aquest sentit, des de la junta rectora s'ha confiat en Joan Castaño amb l'objectiu de garantir el desenvolupament de les representacions amb la màxima qualitat», s'indica des de la Casa de la Festa. Així mateix, Pablo Mas continuarà exercint com Mestre de Cerimònies suplent.

El passat 12 de febrer, igual que es ratificava de nou Mas com a suplent, es confirmava que Antonio Antón Latour ja no comptava amb la confiança de la junta rectora del Patronat del Misteri d'Elx. En aquells dies es podia intuir.

Des de feia mesos, una part de la família del Misteri venia considerant que era moment que Antón Latour deixara aquesta responsabilitat. Uns altres, en canvi, continuaven confiant plenament en el seu criteri i experiència per a conservar les essències de les representacions.

El cas és que després de la renovació l'any passat de part dels patrons, del president executiu i de la dimissió del qual era Mestre de Capella, la Festa sembla continuar en aqueix procés de renovació i actualització iniciat.

A l'abril de 2009 la junta rectora del Patronat del Misteri d'Elx acceptava la renúncia de Vicente Pérez com Mestre de Cerimònies, càrrec que va vindre ocupant des de principis de la dècada passada. Pérez cessava en aquesta responsabilitat res menys que després de 40 anys vinculat a la Festa. Si escau, va renunciar per motius personals i per considerar que s'havia tancat el seu cicle al capdavant d'aquesta responsabilitat.

En el seu lloc es va nomenar a Antonio Antón Latour, una persona amb una llarga trajectòria en el món de la Festa i que havia ocupat el càrrec de Mestre de Cerimònies suplent més de 20 anys. No obstant això, el fet de prescindir d'ell va generar una certa polèmica, sobretot perquè el mateix Antonio Antón va sentir que ho acomiadaven de la que era la seua casa. El seu malestar es va fer públic.

En qualsevol cas, a més d'aquest nomenament de Joan Castaño, la junta rectora «ha decidit treballar per a ampliar el nombre de persones formades en el desenvolupament de la Festa», apuntaven ahir des del *Misteri.