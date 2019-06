El CEIP Els Tolls de Benidorm, premiat per fomentar hàbits saludables entre els xiquets

Atresmedia, dins de la seua campanya de Responsabilitat Corporativa 'Objetivo Bienestar Junior', dirigida a promoure hàbits de vida saludables i iniciatives que fomenten l'activitat física entre els més xicotets i previnguen l'obesitat infantil, ha celebrat aquest dimarts 11 de juny la setena edició dels premis 'Coles Activos' que ha reconegut al Col·legi d'Educació Especial 'Los Álamos' (Madrid), al CEIP 'Els Tolls' (Benidorm) i a l'IES 'La Laboral' de La Laguna (Tenerife), segons informen els seus impulsors.

Aquests guardons reconeixen el treball dels col·legis que, a través d'excel·lents, divertits o originals projectes, han aconseguit generar entre les seues alumnes pràctiques positives, projectes que no solament incideixen en una millor alimentació i un exercici adequat entre el col·lectiu infantil, sinó que tenen en compte altres factors beneficiosos com la formació, la comunicació o la seguretat o el benestar emocional.

A aquesta edició s'han presentat més de 70 projectes, amb el que ja són prop de 650 iniciatives les que s'han presentat al llarg d'aquests set anys de recorregut dels Premis 'Coles Activos'.

La cerimònia de lliurament ha comptat amb la directora general Corporativa d'Atresmedia, Patricia Pérez, i el director general de Prevenció i Serveis Mèdics del grup, Bartolomé Beltrán. Pérez, ha volgut "agrair als guanyadors i també a aquells centres escolars que, dia a dia, fomenten els hàbits de vida saludable entre els més xicotets", projectes que serveixen al mateix temps de "inspiració per a altres col·legis i que estan encaminats a cuidar el nostre futur" i ha afegit que, amb aquest tipus de premis, "en Atresmedia ens comprometem amb grans iniciatives que puguen transformar la societat positivament".

Així, el Primer Premi ha sigut per al Col·legi d'Educació Especial 'Los Álamos' (Madrid), guardonat pel seu projecte 'Promoción de la vida saludable en Educación Especial', amb el qual tracten de millorar la qualitat de vida dels alumnes i de preparar-los perquè siguen autosuficients i adquirisquen la major autonomia possible per a la seua vida fora del centre.

Els seus objectius se centren fonamentalment a fomentar en els seus alumnes els hàbits relacionats amb la salut i la seguretat, amb una vida activa i l'autocura, tenint en compte la coordinació amb l'entorn familiar. El president de l'Associació 'Sí, puedo'-Colegio 'Los Álamos', Javier Pérez Yuste, ha recollit el premi, entregat per Patricia Pérez.

El Segon Premi ha sigut per al Centre d'Educació Infantil i Primària 'Els Tolls' (Benidorm) que aposta, a més dels objectius habituals de promoció de la vida saludable a través de l'activitat física i l'alimentació sana, per promoure la salut amb altres enfocaments amb el projecte 'Tolls en moviment'.

Entre aquestes noves perspectives es trobarien la sostenibilitat, el respecte al medi ambient, la prevenció de conductes de risc, la formació en primers auxilis i l'educació emocional per a afavorir el desenvolupament integral de l'alumnat i respondre a les seues necessitats psicosocials. El director del CEIP 'Els Tolls', Marco Antonio Gayá Reig, ha recollit el premi de mans de Roberto Brasero, presentador de 'Tu Tiempo' d'Antena 3 Noticias.

El Tercer Premi ha sigut per a l'Institut d'Educació Secundària 'La Laboral de La Laguna' de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), pel projecte 'Saludboral: A comerse el mundo a mordiscos de salud que no engordan', amb el que busquen fomentar hàbits de vida saludable prestant especial atenció a l'alimentació, l'activitat física i el benestar emocional.

El coordinador de la Red Canaria Escuelas Promotora Salud i cap de Departament d'Educació Física i Ensenyaments Esportius, Sigfrido González Díaz, ha recollit el premi de mans del doctor Bartolomé Beltrán, director de Prevenció i Serveis Mèdics d'Atresmedia i membre del Comité d'Experts d'Objetivo Bienestar Junior.

Quant als finalistes, s'ha reconegut al CEIP Pintor Sorolla d'Elda, a més del CEIP Infanta Cristina d'El Provencio (Conca); CEIP Nuestra Señora de la Cabeza de María (Almeria); col·legi Apóstol San Pablo (Burgos); col·legi Nuestra Señora del Carmen de La Palma del Condado (Huelva); col·legi Santa Joaquina de Vedruna FEC Murcia (Múrcia) i Humanitas Bilingual School Tres Cantos (Madrid).

Tots els seleccionats, tant finalistes com els guanyadors, han sigut seleccionats per un jurat, designat per Atresmedia, compost per un comité d'Experts d'Objetivo Bienestar Junior, així com diferents personalitats de reconegut prestigi en l'àmbit de la nutrició, la medicina o l'esport que formen part, així mateix, del grup d'experts assessor d'Objetivo Bienestar Junior.