La Biblioteca Tirisiti d'Alcoi oferirà activitats al juliol

Durant tot el mes de juliol, a partir de les 11.30 hores de dilluns a divendres, la Biblioteca Tirisiti d'Alcoi oferirà un ampli ventall d'activitats al voltant del món de la lectura, amb contacontes, tallers, jocs i molt més. Malgrat que cada dia hi haurà una activitat diferent, totes elles s'han articulat al voltant de tres eixos temàtics a desenvolupar al llarg del mes: el reciclatge, la música i la ciència. Les activitats són per a famílies amb xiquetes i xiquets des de 3 a 10 anys, acompanyats.

Amb aquestes activitats continuem amb la tasca de la Biblioteca Tirisiti com a centre més enllà de la "biblioteca tradicional", amb els objectius de fomentar l'hàbit lector dels xiquets i les xiquetes. Com a nou espai de lectura, aquesta biblioteca pretén afavorir l'acostament afectiu i intel·lectual a la lectura, col·laborar amb les famílies en el desenvolupament dels hàbits lectors, desenvolupar estratègies i activitats d'animació a la lectura per a potenciar la creativitat i imaginació dels xiquets i xiquetes i dinamitzar la lectura amb activitats lúdiques, més enllà del rol tradicional de centre educador.

El regidor de Cultura, Raül Llopis, explica: «Des de la seua inauguració, la biblioteca infantil de Tirisiti ha apostat per ser una biblioteca adaptada al seu temps, tant en la seua concepció, fons bibliogràfic com a activitats, pensant en el punt de vista de les xiquetes i xiquets alcoians i les seues famílies. El resultat d'aquesta nova visió ha sigut molt positius tant en dades de visitants com en la valoració que ens han fet moltes famílies; per això, fem un pas més amb aquesta nova proposta perquè el mes de juliol, les xicotetes i xicotets tinguen opcions enriquidores durant les seues vacances».