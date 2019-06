Ibi acull una jornada de reivindicació de la visibilitat de la dona en l'àmbit cultural

La localitat d'Ibi acollirà aquest dissabte 8 de juny la jornada "Les dones fem coses. Visibilització de la dona a l'àmbit cultural", que pretén donar a conéixer des d'una perspectiva feminista l'obra d'artistes de diferents disciplines i l'expressió que fan a través d'ella. En aquesta cita, organitzada pel Col·lectiu Saginosa d'Ibi, les participants mostraran la seua feina en diverses parades, a mode d'una xicoteta fira, i a més es faran diverses activitats de tipus cultural i lúdic, tal i com han indicat des de l'entitat organitzadora.

Així, entre altres propostes, al llarg del matí s'oferirà un taller d'estampació de samarretes amb serigrafia, i també es farà la presentació del fanzine Minerva, de Sof Hernández. A la vesprada es podrà veure el documental Las que faltaban, sobre la presència de les dones a les arts escèniques, seguit d'un col·loqui. Posteriorment tindrà lloc l'espectacle de poesia eròtica Oh!rgàsmica, a càrrec de Marmaría. Totes aquestes activitats tindran lloc a la seu del Col·lectiu Saginosa, al Carreró de les Ànimes número 1 d'Ibi.

La dissenyadora gràfica Laura Melero, membre de l'entitat organitzadora i impulsora d'aquesta jornada, explica que la idea sorgeix de "veure com a les dones sembla que ens costa creure'ns que som artistes, i que hem de fer alguna cosa per a destacar", una sensació que, al seu parer, obeeix a una històrica manca de visibilitat de la dona en el món de l'art, amb la qual creu que s'ha de trencar. Segons explica, "el sistema del patriarcat ens ha dit que tenim un rol establit, quan no té per què ser així".

Per això, ha considerat oportuna la "creació d'un espai on les dones se senten lliures i puguen expressar les seues inquietuds artístiques". Aquesta és una forma, diu, de "fer política, traslladar la reivindicació a l'expressió i la paraula", i alhora de "fer-nos suport entre totes, crear sororitat". Tanmateix, recorda que "el feminisme no és una cosa només de les dones", sinó també "de col·lectius que també han patit les conseqüències del patriarcat, com les persones LGTBI" i, en general, "de tota la societat". I per aquesta raó destaca que "la participació no està oberta únicament a les dones, sinó a tothom, i ens interessa que així siga".

A hores d'ara hi ha confirmada la participació de sis artistes "de totes les edats", remarca Melero, qui es felicita de "la molt bona resposta" que ha rebut la iniciativa fins ara. "Es veu com hi ha una vessant empàtica cap a aquestes activitats", assenyala. La jornada s'obrirà a partir de les 11.30 hores d'aquest dissabte 8 de juny.