La història de la guitarra de Will Smith fabricada a Gata de Gorgos

«Vull regalar-te alguna cosa que no es pot comprar amb diners», li va dir Pablo Motos, el presentador de «El Hormiguero», a Will Smith mentre li entregava una preciosa guitarra. L'instrument porta el nom de l'actor de Hollywood i «va nàixer» en un modest taller de luteria que està a Gata de Gorgos i trau el cap al Montgó. No era un obsequi més. «El Hormiguero» complia 2.000 programes. El programa especial obligava a un convidat especial i a un regal especial. Aquesta guitarra té duende i història.

«Sí, és molt especial per a nosaltres. Va ser una de les últimes que va fer a mà el nostre pare. La va personalitzar per a Will Smith, que era el seu actor favorit. El nostre pare va morir al gener de 2017. Aquell Nadal va acabar la guitarra. Ell sempre deia que el que es treballa amb les mans es treballa amb el cor», va explicar ahir Adam Broseta, qui, al costat dels seus germans Juan i David, porta ara l'empresa familiar Guitarras Bros, que van fundar els seus avis en 1974 i que va transformar el seu pare, Francisco Broseta, quan va decidir que cada instrument fora únic i reflectira la personalitat del seu amo.

Adam Broseta i la seua parella a «El Intermedio», amb Wyoming.



La guitarra de Will Smith és una joia. Pura artesania. Ja ho va advertir Motos: «Les fustes que han usat ja no es poden comprar. Són dels avis dels fabricants d'ara».

Guitarras Bros només treballa amb fustes nobles. Les importa de l'Índia, Madagascar, el Brasil o Mèxic. Les que Francisco va utilitzar en la guitarra de Will Smith són més que nobles; se'ls dona categoria de fustes precioses. Va usar ziricote mexicà per al cércol i el fons i cedre antic d'Hondures amb més de cent anys d'assecat natural per al masteler.

Adam i els seus germans estaven convidats a l'especial dels 2.000 programes, que es va gravar a Londres, però no van poder acudir. Per a ells va ser molt emotiu que aqueixa guitarra, de les últimes que va fabricar artesanalment el seu pare poc abans de morir, arribara a les mans a les quals estava predestinada.

Pablo Motos sap que aquestes guitarres amb ànima i fetes a mà són l'obsequi que més pot impressionar a famosos que ho tenen tot. Li les ha regalades a Richard Gere, Tom Hanks, Russel Crowe, Jeremy Irons, Ed Sheeran o Carla Bruni. També sedueixen als músics de més prestigi. Amy Winehouse va compondre els temes de Back to black, àlbum guanyador de cinc Grammy, amb una guitarra que un estiu va comprar en el taller de Gata.

La guitarra artesanal i personalitzada que ja pertany a Will Smith. F Guitarras Bros.



Adam va avançar ahir que ara estan assemblant una guitarra que els ha encarregat Wyoming, qui inicia una gira amb el seu grup «Wyoming y Los Insolventes». A més, totes les noves guitarres dels músics de Melendi, un incondicional de Guitarres Bros, també seran made in Gata.

Els germans Broseta confessen que tiren terriblement de menys al seu pare. Va ser un innovador. Una de les seues idees, la de combinar en la mateixa guitarra cedre del Canadà i caquier de l'Índia, fustes que accentuen els greus, i pi avet alemany i xiprer espanyol, que potencien els aguts, ha donat motiu ara a la guitarra flamenca Taranta. «Està pegant molt fort en el mercat», va avançar Adam.