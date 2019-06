Crevillent acollirà una trobada d'arxivers de la província el 18 de juny

L'Arxiu Municipal «Clara Campoamor» de Crevillent ha sigut triat com a seu per a celebrar la huitena trobada d'arxivers de la província d'Alacant, organitzat per l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians i patrocinat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport amb la col·laboració del consistori crevillentí, que tindrà lloc el pròxim 18 de juny. Amb aquesta cita es pretén que els professionals del món dels arxius compartisquen les formes que té cada municipi de gestionar la documentació local i que debaten dels reptes del sector.

Aquesta jornada l'acollirà el municipi catifer a més de València i Castelló al mateix temps, i el tema triat serà l'accés als documents i la Memòria Històrica. Aquesta trobada es realitza amb motiu del Dia Internacional dels Arxius celebrat el 9 de juny, i durant l'esdeveniment es presentarà el Llibre Blanc dels Arxius Valencians, de la mà del seu coordinador Jesús Alonso, així com diverses conferències impartides per l'historiador i investigador, Francisco Moreno, i el subdirector de l'Arxiu General de l'Administració (AGA), Jesús Espinosa Romero.

Per a finalitzar, tindrà lloc una visita guiada a l'Arxiu Municipal de la mà de l'arxivera municipal Bibiana Candela, on explicarà tots els mecanismes que s'utilitzen, a més de la tecnologia emprada per a recollir tot el material.

Material



L'arxiu municipal compta amb innombrables documents, alguns donats, que reflecteixen la història de Crevillent com la sol·licitud de demolició del castell de la vila en 1868, una reproducció del facsímil de la possessió de Crevillent per part d'Isabel la Catòlica de 1470 o la donació que va fer la localitat al seu mestre de cambra, Gutierre de Cárdenas, en 1481, que pertanyia a l'Arxiu Històric Nacional, entre molts altres.