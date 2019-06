La Coordinadora festeja la fi del Pla Eòlic del Comtat

Una de les primeres assemblees que la Coordinadora va celebrar per a paralitzar el pla.

Una de les primeres assemblees que la Coordinadora va celebrar per a paralitzar el pla. INFORMACIÓN

La Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat (CEEM) ha manifestat «l'alegria que suposa haver aconseguit parar» el pla especial de la zona 14 del Pla Eòlic Valencià, «un projecte que posava en perill el futur econòmic i demogràfic dels 18 municipis afectats», els quals cal recordar que són: Almudaina, Balones, Benillup, Benialfaquí, Catamarruc, Margarida, Plans, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Gorga, Billeneta, Quatretondeta, Tollos, Beniaia i la Vall d'Alcalà. La CEEM així mateix lamenta «que hagen hagut de transcórrer 15 anys de lluita constant, davant múltiples fronts i amb l'empenyiment que han demostrat els membres i el suport ciutadà a les comarques del Comtat i l'Alcoià.

L'entitat també ha expressat que li haguera agradat que «l'instrument triat per a posar fi haguera tingut major importància i contundència, i haguera sigut publicat en el DOGV». En qualsevol cas, la Coordinadora està preparant una festa pública per a «celebrar el final d'aquest irracional projecte i els seus profunds i irreparables impactes ambientals, socioeconòmics, culturals i paisatgístics que haurien hipotecat el futur de les nostres comarques per sempre».