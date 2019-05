Mutxamel celebra la III Fira de la Tomaca 'Muchamiel'

Per tercer any consecutiu, la Regidoria d'Agricultura de Mutxamel organitza la Fira de la Tomaca Muchamiel. Des de fa diversos anys, l'Ajuntament, en col·laboració amb diverses entitats, tant educatives com a agràries, ha impulsat una sèrie d'accions encaminades a recuperar el cultiu d'aquesta varietat autòctona, inclosa dins del Catàleg Valencià de varietats tradicionals d'interès agrari. Fruit d'aqueix treball conjunt, al que s'han sumat productors i comercializadores de la tomaca Muchamiel del municipi, s'ha iniciat el procés d'obtenció de la Marca CV de la Tomaca Muchamiel, constituint-se l'Associació de Productors i Comercialitzadors de Tomaca Muchamiel.

Tots aquests avanços es donaran a conèixer amb la celebració els pròxims 8 i 9 de juny de la III Fira de la Tomaca Muchamiel. Un esdeveniment de caràcter lúdic i festiu en el qual els visitants podran recórrer els diferents expositors de productors i comerciants locals, amb els seus productes artesanals i ecològics, catar algunes elaboracions tradicionals del municipi, de la mà de l'Associació Dones Mutxameleres o adquirir plantons de tomaca Muchamiel. Així mateix, els assistents podran participar en diverses xarrades divulgatives, tallers, activitats i jocs per als més xicotets.

Com a novetat, El Museu Comercial d'Alacant i província realitzarà l'exposició Tomates Made in Alicante para media Europa. La col·lecció del Museu Comercial atresora un centenar d'etiquetes per a l'exportació de la tomaca d'Alacant, del període comprés entre 1950 i 1970.