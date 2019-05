Cinc artistes per a la Casa Bardín.

Miguel Sellers, Jorge Llopis, Miriam Martínez, Perceval Graells i Alfonso Ametlers protagonitzen el cicle.

Cinc artistes de la província amb projecció internacional exposaran els seus projectes artístics el pròxim any en l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert gràcies a la resolució de la tercera convocatòria d'Art a la Casa Bardín, que es duu a terme des de l'any 2012 amb la finalitat de servir d'aparador del treball que en aquests moments desenvolupen els artistes de la província.

Els creadors seleccionats en aquesta ocasió han sigut Miguel Sellers Reig (Elx, 1982), amb el projecte Extractos de un diario mágico, comisariado per Bernabé Gómez Moreno; Jorge Llopis Jordá (Tibi, 1968), amb Rebeca Padín Fabeiro de comissària per a la seua proposta Anotaciones de tiempo; l'artista Miriam Martínez Guirao (Elx, 1981) i el seu projecte Epifanía vegetal, amb el curator Álvaro Rodrigo Aroca; Perceval Graells (Alacant, 1983), amb un projecte comissariat per Lucía Romero Segura i anomemat Timing i, finalment, Alfonso Carlos Almendros Jaén (Petrer, 1981), que presenta To name a mountain juntament amb la comissària Mª Carmen Dalmau.

Els cinc artistes han sigut triats entre un total de 35 propostes presentades al cicle expositiu, en una convocatòria que, des dels seus inicis, ha remunerat amb 1.000 euros tant a l'artista com al comissari de la mostra. L'únic requisit territorial és que els artistes han de residir o haver nascut en la província d'Alacant; els comissaris no precisen de vincles amb la província.

Més de 40 artistes



Iniciat el cicle en 2012 i amb convocatòria pública des de 2015, per Art a la Casa Bardín han passat ja més de quaranta creadors com Juan Fuster, Rosana Antolí, Elena Jiménez, Rosell Meseguer, Jesús Rivera, Kribi Heral, Kaufman o Xavi Carbonell.

Els artistes triats enguany presenten una gamma variada de disciplines, formats i tècniques, que van des de l'art urbà a la reinterpretació fotogràfica, la pintura a l'oli o la porcellana.

L'obra de Miguel Sellers, que va obtenir la major puntuació del jurat -format per César Augusto Asencio, Juana María Balsalobre, Remedios Navarro, Luisa Pastor, José Piqueras i Jesús Zuazo- parteix de l'art urbà, camp en el qual signa com MISE. La futura exposició té el seu origen en dos dels seus diaris d'artista on ofereix la seua particular visió de la realitat. Inspirat en l'expressionisme americà, el treball de l'il·licità dialoga entre la creació i el seu context a través de pinzellades lliures, colors vius, cal·ligrafia i elements quotidians.



Jorge Llopis es distingeix per les seues propostes de caràcter visual i la seua recerca de la matèria. Crea sèries de peces autònomes que conformen una obra, de múltiples fragments, ja que considera que la història són moltes històries alhora, molts llocs i moments.

Perceval Graells unifica en Timing dues sèries en el seu projecte. En la primera (Untold Tales) l'alacantina actua sobre imatges oposades en un àlbum anònim de fotografies trobat als EUA amb la finalitat de crear una segona història; per a la segona (365 Degrees) es va iniciar en 2018 realitzant en format reduït una obra sobre paper amb un concepte íntim i analític durant dotze mesos.

To name a mountain és un documental ficcionado d'Alfonso Carlos Almendros, que barreja procediments de fotografia analògica, tècniques pictòriques i reinterpretació digital de paisatges grandiosos de l'obra del pintor nord-americà Albert Bernhardt en la seua expedició a les Muntanyes Rocoses.

Finalment, Miriam Martínez Guirao presenta una proposta que entrellaça la nostàlgia de les percepcions psicològiques naturals a través de tres projectes que parlen tant del desenganxe a la naturalesa com del procés natural de la mort. Epifanía vegetal es compon de dibuixos, ceràmiques, porcellanes i bronze.