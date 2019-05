Alcoi és reconeguda com a Ciutat Amigable amb les Persones Majors

Alcoi ja forma part de la xarxa internacional "Ciutats Amigables amb les Persones Majors". El projecte pretén facilitar que els seus ciutadans envellisquen de forma activa, així com comptar amb estructures i serveis perquè totes les persones, independentment de les seues edats, habilitats i capacitats, gaudisquen de bona salut i visquen amb seguretat participant activament en tots els àmbits de la vida social. Amb l'entrada de la ciutat en la xarxa de "Ciutats Amigables amb les Persones Majors", Alcoi es compromet a compartir i promoure els valors i principis fonamentals de l'enfocament favorable a l'edat de l'OMS. Per a complir-ho, cal crear entorns locals aptes per a l'edat, i participar activament en la xarxa, incloent l'intercanvi d'experiències amb altres membres.

Aroa Mira, regidor en funcions de Polítiques Socials, mostra la seua satisfacció pel reconeixement i destaca que "demostra el ferm compromís de l'Ajuntament d'Alcoi amb un col·lectiu com el de les persones majors. Els nostres majors es mereixen que els tinguem en compte, perquè gràcies al seu esforç estem ací. Durant molt anys, ells han tret a les seues famílies avance i han fet créixer la nostra ciutat, així que ara ens toca retornar-los una miqueta d'aqueix esforç, proporcionant-los un envelliment actiu, digne, acompanyat i respectuós. I com no, aprofitant també tots els seus coneixements, experiència i disponibilitat de temps".

A Alcoi, segons el padró municipal, hi ha més d'11.000 persones majors de 65 anys, així com 12.000 xiquets i adolescents. En total, més de 20.000 persones, un terç de la població amb necessitats pròpies. "Formar part de Ciutats Amigables amb les Persones Majors, igual que ser Ciutat Amiga de la infància per Unicef, no són sol títols sinó un compromís clar d'Alcoi i el seu Ajuntament, tant amb els seus majors com amb les seues xiquetes i xiquets. Les dues són franges socials que mereixen ser, especialment escoltades, cal treballar la seua participació i tenir en compte les seues necessitats específiques quan fem polítiques públiques", afig Mira.

En 2019, la xarxa ja compta amb més de 800 municipis, entre ells Alcoi. Aquesta incorporació de la ciutat suposa formar part d'un creixent moviment global de comunitats, municipis i altres nivells que s'esforcen per a satisfer millor les necessitats dels seus residents majors. La xarxa creada per l'OMS es pot consultar en https://extranet.who.int/agefriendlyworld/