Visites teatralizades per a donar veu a santjoaneres silenciades per la història

Els jardins de la Casa del Reloj acolliran el 7 de juliol dues visites teatralizadas per a donar veu a algunes de les dones importants en la Història de Sant Joan d'Alacant, com a Constancia de la Mora o Amelia Asensi. Es tracta d'una iniciativa de la regidoria d'Igualtat per a seguir difonent les figures que recopila el llibre Somniadores, que va editar l'Ajuntament a l'octubre de 2018.

Així mateix, segons explica la regidora Clara Rodríguez, amb les visites teatralizadas també "posem en valor el nostre patrimoni, aquesta Casa del Reloj que hem recuperat com a Centre de la Joventut però on caben moltes altres activitats; tenim uns jardins dels més representatius del municipi, un petit pulmó verd. Volem que la gent torne a gaudir-lo".

Un projecte d'Igualtat que abasta des de l'educació al turisme

En aquest sentit, Rodríguez destaca la transversalitat de les accions que cada regidoria desenvolupa. Amb aquestes visites teatralizadas en un enclavament destacat del municipi s'incideix en el turisme, en aquest cas en un model de turisme cultural.

De fet, el projecte Somniadores va sorgir des de les regidories d'Igualtat i de Cultura i va donar com resultat un llibre en valencià i castellà dirigit al públic infantil que "es reparteix en els col·legis", on "es treballa pedagògicament cada història".

Somniadores és un projecte col·laboratiu

El llibre es va editar per a commemorar el 9 d'Octubre, alguna cosa que es fa a Sant Joan des de 1997. La idea de recopilar la vida de dones santjoaneras es va materialitzar a través de la cerca de dades per part de l'Arxiu Municipal, la informació del qual es va ampliar gràcies a la recerca de l'Associació Lloixa. Alberto Celdrán, representant de l'Institut Intercultural de la Narració Oral, va convertir les anotacions bibliogràfiques en textos adaptats al públic infantil. La part gràfica va ser a càrrec de nou professionals de la il·lustració i el disseny.