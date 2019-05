Tàrbena celebra la IV edició de la Festa des Parlar de Sa

La localitat de Tàrbena, a la Marina Baixa, acollirà el pròxim 1 de juny la quarta edició de la Festa des Parlar de Sa, una cita que reivindica les característiques lingüístiques pròpies del municipi a través de literatura i la divulgació i la parla popular. L'esdeveniment pretén, des d'una vessant lúdica, difondre i promoure la modalitat tarbenera del valencià, coneguda com a "parlar de sa" per totes les reminiscències de les Illes Balears que presenta, entre les quals destaca el característic article salat.

El Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina al Regne de València (CERM) i l'Ajuntament de Tàrbena organitzen aquesta trobada, que també compta amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Tal i com assenyalen fonts de l'organització, protegir les variants lingüístiques locals o regionals "no nega la unitat" de la llengua, i a més contribueix a "protegir un patrimoni lingüístic que és important de conservar", des del moment en què es fomenten "sentiments d'autoestima" cap a la parla i la cultura pròpies. A més, la Festa des Parlar de Sa és una forma de "mostrar els lligams" entre la parla de Tàrbena i altres modalitats dialectals de la llengua catalana que també fan servir l'article salat, tant a les Illes Balears com a l'Empordà, al nord de Catalunya.

Els vincles lingüístics entre Tàrbena i les Illes Balears, i més particularment amb Mallorca, tenen el seu origen en la repoblació del poble per colons procedents de diferents localitats mallorquines durant la primera meitat del segle XVII, després de l'expulsió dels moriscos l'any 1609. L'ús de l'article salat és la característica més significativa i més coneguda de l'herència mallorquina de la parla de Tàrbena, però també hi ha moltes reminiscències més en el vocabulari, la gramàtica i la pronunciació.

Dues veïnes de Tàrbena en un carrer de la població. Foto: David Revenga



L'estudi acadèmic dels parlars d'influència baleàrica a tota l'àrea repoblada per mallorquins (que abarca bona part de la Marina Alta i àrees pròximes de la Marina Baixa, el Comtat i la Safor, entre altres comarques) i l'establiment de vincles amb Mallorca durant les últimes dècades (com l'agermanament de Tàrbena, Xaló i la Vall d'Ebo amb el poble illenc de Santa Margalida) han contribuït de manera decisiva a que el parlar tarbener siga reconegut i valorat, front a la connotació negativa que havia tingut en el passat. La creació del CERM i la celebració de la Festa des Parlar de Sa, a partir del 2016, han suposat també uns estímuls importants en aquest sentit.

L'acte més destacat de la Festa des Parlar de Sa serà el lliurament dels premis del IV Concurs Literari en Tarbener Adolf Salvà. Aquesta activitat de creació literària, com recorden fonts de l'organització, està adreçada a totes les edats, però amb una especial incidència per a la població en edat escolar. El programa, a més consta de recitals i actuacions musicals, entre les quals destaquen enguany el grup Cultivepà i Dani Miquel.

Així mateix, la cita cultural està acompanyada en aquesta ocasió de la jornada "Veus Femenines: Literatura i Inclusivitat", que tindrà lloc els matins dels dies 1 i 2 de juny a la Casa de Cultura de Tàrbena, a banda de l'exposició "Memorables, insignes, intrèpides", cedida per la Universitat d'Alacant (UA).