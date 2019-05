Alcoi ressitua l'escultura d'Alfaro en la nova rotonda d'accés a la ciutat

L'entrada sud d'Alcoi lluirà totalment renovada en breu, ja que les obres de la rotonda situada en l'eixida cap a Alacant són a punt d'acabar, i en ella, s'ha situat l'escultura «Donant-li voltes» del conegut escultor valencià Andreu Alfaro. L'obra va ser adquirida per l'Ajuntament i instal·lada en 1997 en una ubicació que no li donava el protagonisme que es mereix una escultura d'aquest valor cultural. Ara, la imponent estructura d'acer inoxidable rebrà i acomiadarà a tots aquells que arriben des d'Alacant.

L'escultura «Donant-li voltes» d'acer inoxidable, amb una mesura de 1000x300x200 centímetres de l'escultor valencià Andreu Alfaro, ja està situada en una de les principals eixides d'Alcoi, en concret, la rotonda sud. L'Ajuntament ha decidit recuperar aquesta obra del reconegut escultor, situada en 1997 en el parc de Cantagallet, sent desconeguda per gran part de la ciutadania, i fer-la protagonista de la rotonda sud, donant una imatge cultural i moderna a aquest important punt urbà.

Raül Llopis, regidor de Cultura, destaca que «encara no es pot veure en tota la seua esplendor però una vegada acabades les obres, estic segur que es valorarà de manera molt positivament la ubicació d'aquesta important obra d'Andreu Alfaro».

L'edil delegat de cultura també ha posat l'accent en la importància simbòlica d'aquesta elecció: «Recuperar aquesta escultura demostra l'aposta decidida per la cultura d'aquest govern, inaugurant infraestructures tan important com l'IVAM CADA ALCOI, o recuperant obres i autors, i tot açò, ho hem fet gestionant amb intel·ligència els nostres recursos, sense despeses faraòniques sinó apostant per la qualitat, sempre convençuts que Alcoi és una ciutat avantguardista, referent i molt important a la Comunitat Valenciana».

Llopis afig: «A més, aquesta recuperació d'escultures urbanes era un dels punts del nostre programa electoral. És evident que la ciutat s'ha re configurat als últims anys i, per tant, és de justícia també posar en els llocs adequats les principals obres urbanes. A part de l'obra d'Alfaro, hem restaurat "L'Ocell" d'Antoni Miró o la locomotora número 2 de la màquina del tren Alcoi-Gandia que sí que continuaran en la seua ubicació. També hem recuperat el baix relleu de Joan Cardells que estava en el Parc del Sindicat per a col·locar-ho a l'interior del Complex Eduardo Latorre, i també traslladarem de lloc l'escultura homenatge a Cabrera que estava a la Costanera del Gurugú o "Dama Orant" de Salvador Sòria en el Barranquet de Soler a unes ubicacions més adequades. Una altra actuació que està prevista és la restauració de l'"Ocell 1985" d'Eusebi Sempere».

Alfaro va nàixer 1929 a València, està considerat com un dels renovadors més importants del llenguatge escultòric del segle XX i un dels escultors més rellevants de la Comunitat Valenciana i Espanya. Relacionant amb el grup «Parpalló», Alfaro és un autodidacta i la seua creació artística aconsegueix més de 40 anys. Les seues obres estan exposades en llocs públics de diferents ciutats europees com a Colònia, Nova York, Núremberg, Madrid, València o Barcelona. També va ser un dels impulsors de l'IVAM i autor del seu logotip. Alfaro va rebre el premi Nacional d'Arts Plàstiques del Ministeri de Cultura, el premi d'Honor Jaume I, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el premi Alfons Roig de la Diputació de València, entre altres.