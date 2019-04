Tres col·legis d'Alacant fan Música juntament amb 416 centres de tota Espanya

Els alumnes de tres col·legis d'Alacant, Rabassa, Óscar Esplá i Tossal, han fet aquest dijous la classe de música al carrer juntament amb altres 416 centres inscrits en la jornada convocada simultàniament a tota Espanya per COAEM, la Confederació d'Associacions d'Educació Musical.

En aquesta edició s'han sumat a la iniciativa prop d'un centenar més de centres que el curs passat i 48.342 alumnes, 15.000 més també.

El camp de futbet del barri d'Els Àngels ha sigut l'escenari d'aquesta actitivat que ha aconseguit representació en les 17 comunitats autònomes.

"Som conscients que podríem -i hauríem- de ser molts més, però la realitat és que any rere any anem millorant resultats i aquesta jornada forma ja part de les nostres activitats complementàries fixes", destaquen des de la confederació.

Les professores Sagrario León de Rabassa, Lola Martínez de l'Óscar Esplá i Silvia Company del Tossal han dirigit les interpretacions a la flauta de l'alumnat, que s'ha distribuït per les grades del camp esportiu.

"Els docents, mestres, professors i professores, membres de les diferents federacions i associacions d'educació musical constituïdes en les Comunitats Autònomes d'Espanya, ens declarem interessats i compromesos en fer que l'educació musical gaudisca d'un tractament digne en totes les etapes i nivells i conformen el sistema educatiu espanyol", subscriuen aquestes mestres en el manifest de la confederació.

Subratllen alhora que "l'Educació Musical és el lloc d'encontre de molt diversos valors i factors que contribueixen al desenvolupament integral de l'alumnat i de les persones en general".

Per a aquests docents, "els àmbits de la percepció, de l'aspecte auditiu, del sonor, conviden a una justa valoració del fet musical i al despertar de la conciència crítica", i pretenen contribuir "a despertar el gust per la música entre els escolars, així com fomentar entre els professionals docents un esperit crític que els permitisca diferenciar les coses belles de les merament comercials".

El manifest afegeix que "la importància de la música en el sistema educatiu i el seu reconeixement per la societat ha de sorgir de la reflexió profunda sobre el fet de ser persona, dotada de sentiments, sensibilitat i interessos estètics, mereixedors d'atenció i respecte, dins d'una educació integral; d'ací, sorgeix la necessitat de demandar a qui ostenten les responsabilitats de govern en les diferents administracions públiques, en els distints moments històrics, que les institucions es comprometen a que l'educació musical reba un tractament digne en les etapes i els nivells de tot el sistema educatiu".

Consideren que l'Educació Musical té "unes característiques específiques i el seu procés d'ensenyament-aprenentatge ve, lògicamente, condicionat pels recursos: humans i materials, la valoració d'aquesta matèria y de la seua identitat específica dins del currículum escolar".

D'ací el compromís de la confederació per "cooperar amb totes les institucions i persones que participen de la recerca d'un tractament digne per a l'educació musical, així com de la defensa dels interessos dels docents que en són responsables, que passen per la planificació de la seua formació i millora de les condicions materials i humanes en les quals han de dur a terme el seu exercici professional".