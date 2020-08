El Supremo de Bielorrusia rechaza los recursos de la oposición contra los resultados de las elecciones

El Tribunal Supremo de Bielorrusia ha rechazado este martes los recursos presentados por los tres excandidatos presidenciales contra los resultados de las elecciones del 9 de agosto, que se saldaron con la reelección del presidente, Alexander Lukashenko.

"Puesto que la Comisión Electoral Central (CEC) no tomó la decisión de declarar inválidas las elecciones y esta cuestión no es competencia del Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia, la denuncia sobre la invalidez de las elecciones no será considerada por el tribunal porque tales exigencias quedan fuera de su competencia", ha indicado la corte en una disposición judicial.

Los opositores Svetlana Tijanovskaya, Anna Kanopatskaya y Andrei Dimitriev, habían recurrido los resultados de las presidenciales ante la corte y habían exigido que se declararan inválidos los comicios para celebrarlos de nuevo. Esta decisión no puede ser recurrida.

Bielorrusia es escenario de fuertes protestas a raíz de las elecciones presidenciales que revalidaron el sexto mandato de Lukashenko, que lleva en el cargo desde 1994.

Según el escrutinio oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1 por ciento de los votos, seguido de la opositora Tijanovskaya con el 10,12 por ciento de los apoyos. Los otros tres candidatos reunieron juntos poco más del 4 por ciento.

Al menos tres personas han muerto en el marco de las protestas, miles han sido detenidas y otras ocho han sido dadas por desaparecidas. Las escenas de violencia cesaron en los días siguientes, pero las protestas han continuado.