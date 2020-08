Tres muertos y un desaparecido en el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Escocia

Tres personas, incluido el conductor del tren, han muerto en el descarrilado ocurrido esta mañana cerca de la localidad escocesa de Aberdeen. Una cuarta se halla desaparecida, según ha confirmado la Policía de Transporte Británica. "Desgraciadamente, a pesar de los mejores esfuerzos de los equipos de emergencia, podemos confirmar que tres personas han muerto en el lugar (del accidente)"



El tren se salió de las vías poco antes de las 10 de la mañana, cerca de la estación de Carmont, en una zona remota de "muy difícil acceso para los servicios de emergencia dificil acceso", ha señalado la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. El tren, con dos locomotoras, una delante y otra detrás, cubría el trayecto entre Aberdeen y Glasgow. Tres de los cuatro vagones de que constaba se salieron de la via.



Sturgeon ya había adelantado que se trataba de un incidente "extremadamente grave", cuando aún no se conocía el balance de víctimas. "He tenido un informe inicial del Network Rail y de los servicios de emergencia y estoy siendo informada. Nuestros pensamientos están con todos los involucrados (en el incidente)", ha añadido.





