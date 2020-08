Un avión con 190 personas a bordo se estrella en Calcuta cuando aterrizaba

Un avión de Air India Express que venía de Dubai se ha estrellado en el aeropuerto de Calcuta (India) con 184 pasajeros a bordo, entre ellos 10 niños, y seis miembros de la tripulación.



La nave aterrizaba en el aeropuerto de Karipur cuando ha impactado de forma violenta contra el suelo y se ha partido en dos, sobre las 19.45 hora local.



No se ha incendiado, aunque al menos el piloto ha fallecido, según las primeras informaciones. Muchos pasajeros, aunque heridos, han podido ser evacuados.





Air India flight skids off runway at Calicut airport; pilot dies in the mishap. @Itsgopikrishnan gets us more details on this.

