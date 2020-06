Guterres dice que la OMS no intentó ayudar a China a "esconder la realidad"

El secretario general de la ONU, António Guterres, cree que, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) pudo cometer errores en los inicios de la pandemia, no intentó ayudar a China "a esconder la realidad" y trató de tener una buena relación con el país asiático para asegurarse de que cooperara.

Así lo indica Guterres en una entrevista que publica hoy 'El País', en la que se muestra convencido de que, en algún momento, habrá que investigar el origen de la pandemia, cómo pudo extenderse tan rápidamente y cómo la OMS, los países y otras entidades respondieron.

"Pero lo que puedo decir es que conozco a la gente de la OMS y no están controlados por ningún país. Siempre actúan de buena fe y para obtener la mejor cooperación posible de los Estados miembros. Puede que se cometieran errores, pero no creo que la OMS haya intentado ayudar a China a esconder la realidad. Creo que la organización quería tener una buena relación con China al comienzo de la pandemia. Querían asegurarse de que China cooperara", recalca.

En la entrevista, el secretario general de la ONU destaca que "la relación entre EE.UU., China y Rusia es más disfuncional que nunca" y otorga a la UE un papel vital para evitar un orden mundial dominado por Washington y Pekín. "Necesitamos un liderazgo global, porque si no, no podemos responder de forma efectiva a retos como los de una pandemia. Pero desafortunadamente, donde hay poder, no hay liderazgo, y donde hay liderazgo, falta poder".