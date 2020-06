Al menos tres muertos por un apuñalamiento en un hotel del centro de Glasgow

Al menos tres personas han muerto por un apuñalamiento múltiple ocurrido en un hotel del centro de Glasgow, según fuentes citadas por la radiotelevisión pública BBC. El atacante ha muerto tras ser abatido por la Policía. Otras seis personas están siendo tratadas en el hospital, según informaron las autoridades policiales.



"La persona que recibió un disparo de la Policía armada ha muerto. Otras seis personas están en el hospital para recibir tratamiento por sus heridas, incluido un oficial de policía, que se encuentra en estado crítico, pero estable", afirmó este cuerpo de seguridad en Twitter.



Las fuerzas policiales confirmaron que no buscan a nadie más en relación a este incidente, en el que tres de las personas acuchilladas perdieron la vida, e instaron a los ciudadanos a evitar circular por las calles West George Street y Renfield Street, que han sido cerradas al tránsito.



Alrededor de las 13.00 GMT la Policía de Escocia informó de un incidente grave que se había producido en el hotel Park Inn, ubicado en una de las arterias comerciales de la ciudad, que ahora cuenta con mucho menos actividad debido al cierre de comercios por las restricciones de la pandemia de Covid-19.



El hotel, cerrado al público durante estos meses, estaría siendo usado como alojamiento temporal para solicitantes de asilo, según la BBC.



La Policía pidió en Twitter a los ciudadanos que eviten el área, donde todavía hay desplegados un gran número de agentes, y les instó a "no especular sobre este incidente ni compartir información no confirmada en las redes sociales".



Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó estar "profundamente triste" tras lo ocurrido en la mayor ciudad de Escocia y ha dado su apoyo a las víctimas y a sus familias. "Gracias a los valientes servicios de emergencia", ha remachado en su mensaje.



La jefa del Ejecutivo escocés, Nicola Sturgeon, agradeció el trabajo de los servicios de emergencia e indicó que sus pensamientos "están con todas las víctimas y sus familias".



Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.



Thank you to our brave emergency services who are responding.