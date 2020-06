Maduro se abre a dialogar "respetuosamente" con Trump

El presidente venezolano, Nicolás Maduro afirmó este lunes que está dispuesto a conversar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, de manera respetuosa, tal y como hizo en 2015 con el entonces vicepresidente y hoy aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.



"Mi respuesta es que, así como me reuní con Biden y conversamos largamente de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento, también en el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump", dijo Maduro a la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).



En la escueta declaración, Maduro apostilló que "de la misma manera" que habló con Biden en 2015, cuando era vicepresidente, lo haría con Trump.



El presidente estadounidense sostuvo este lunes que solo se reuniría con Maduro para conversar sobre la "salida pacífica del poder" de este, poco después de afirmar en una entrevista que estaba abierto a mantener ese encuentro.



"Al contrario que la izquierda radical, yo SIEMPRE estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi Gobierno siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y contra el régimen opresor de Maduro! ¡Solo me reuniría con Maduro para abordar un tema: una salida pacífica del poder!", escribió Trump en Twitter.







