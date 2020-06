Trump apoyó un ataque israelí contra Irán, según el libro de Bolton

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró favorable a apoyar una taque militar israelí contra Irán, según revela el exasesor de Seguridad Nacional de Trump John Bolton en un libro aún inédito y cuya publicación ha intentado para la Casa Blanca en los tribunales.

En concreto Bolton se refiere a una reunión mantenida en 2017, cuando aún no era asesor de Seguridad Nacional, en la que "sobre Irán, le emplacé a seguir presionando para retirarse del acuerdo nuclear y le expliqué por qué el uso de la fuerza contra el programa nuclear de Irán podría ser la última opción".

Bolton no mencionó un posible ataque israelí, pero Trump la dijo abiertamente: "Dile a Bibi (Netanyahu) que si usa la fuerza, yo le apoyaré. Ya se lo he dicho, pero díselo otra vez".

En ese encuentro, Bolton además aconsejó a Trump de "evitar desperdiciar el capital político en pos de una búsqueda de una solución al conflicto árabe-israelí".

En una reunión posterior en octubre de 2018 en el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin cuestionó que Israel pudiera atacar a Irán. "Israel, dijo, no podría lanzar una acción militar contra Irán solo porque no tiene los recursos ni la capacidad, en particular si los árabes apoyan a Irán, lo que podría ocurrir", dijo Putin, según Bolton.

Además, Putin cuestionó la utilidad de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, a lo que Bolton respondió acusando a Irán de no cumplir con su parte del acuerdo y de tener relaciones nucleares con Corea del Norte.

El sábado un tribunal desestimó la petición de la Casa Blanca de secuestrar la publicación del libro, sin embargo, reconoce que puede plantear problemas a nivel de seguridad nacional. Trump ha calificado de "traicioneras" las acciones de Bolton. "Debería ir a prisión por muchos, muchos años", afirmó Trump en declaraciones a Fox News.