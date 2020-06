Donald Trump dice que no verá los partidos de la NFL si los jugadores se arrodillan

El presidente Donald Trump dijo que no vería los partidos de la NFL, después de que la mayoría de los jugadores ha sugerido que están de acuerdo en protestar arrodillándose durante el himno nacional.



En un tuit publicado el sábado, el mandatario escribió que al parecer la NFL es partidaria de que los jugadores no estén de pie durante la interpretación del himno.



"Al parecer la NFL se está encaminando en esa dirección, pero no será conmigo viéndolo", escribió el presidente.



And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA