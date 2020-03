¿Confinarse o no? Lo que hacen los diferentes países

El confinamiento de la población para frenar la extensión del virus fue la primera receta que adoptó China y que está siendo copiada por la mayoría de países a medida que la pandemia va haciendo estragos en número de contagios. Pero no hay un patrón único de aislamiento.



China, paralización con control social

Desinfección con un robot en una calle Wuhan, provincia de Hubei

China selló dos meses atrás la provincia de Hubei, con casi 60 millones de habitantes, y solo esta semana ha empezado a aflojar las medidas de reclusión. Es un modelo de cuarentena radical que paraliza la vida cotidiana y la actividad económica. Los mecanismos de control social han permitido el seguimiento de sus 1.400 millones de habitantes del país, con cámaras de reconocimiento facial y tomas de temperatura a distancia.



Corea del Sur, sin cuarentenas masivas

Una mujer ayer en Seongnam

Corea del Sur ha desarrollado un quirúrgico mecanismo de rastreo, análisis y tratamiento que descansa en las pruebas diagnósticas masivas (20.000 diarias, superiores a los que ha practicado Estados Unidos hasta la fecha) y cuyo resultado llega a las ocho horas. Se apoya en el orden y la tecnología, con aplicaciones de móviles que localizan a los contagiados. Blinda a los sectores sociales más débiles y evita las cuarentenas masivas



Italia: Salidas con 'autopermiso'

Ciudadanos italianos en un balcón de Roma

Los italianos cumplen han cumplido ya una semana de confinamiento con bares, restaurantes y todos los lugares de ocio cerrados. Excepto los que trabajan en servicios esenciales, cada vez que abandonan el domicilio todos tienen que llevar un 'autopermiso' que justifique el motivo para estar en la calle, que puede ser por cuatro causas: trabajo, visita médica, regreso al domicilio y "situación de necesidad", como comprar alimentación o ir a la farmacia .

El documento es un impreso de Interior, que se encuentra fácilmente por internet, en el que constan los datos personales como nombre, DNI, dirección y telefono. Transgredir o mentir cuesta 206 euros de multa o tres meses de prisión. En el caso de que sea un positivo el que abandona el hoga, la acusación es 'intención homicida'. Hasta el domingo se habían puesto unas 3.000 multas.

Ferreterías o peluquerías, por ejemplo, no son esenciales pero pueden estar abiertas. Los hoteles también, pero la mayoría están cerrado por falta de clientes. Se puede además correr, ir en bicicleta y sacar el perro (sólo cerca de casa), pero siempre manteniendo un metro de distancia con cualquier persona, aunque sea la pareja. Es probable que la próxima semana se aprueben medidas aún más restrictivas. A Sicilia (dos aviones al día y solo desde Roma) y a Cerdeña (un solo avión diario) se llega únicamente con permiso de la región. Hacia ambas islas navegan sólo los ferries de mercancías.



Alemania: Bares y restaurantes cerrados solo de noche

El parque Volkspark Friedrichshain ayer en Berlín

Alemania no se ha sumado hasta este lunes al cierre de todos los locales comerciales salvo tiendas de alimentación, farmacias y otros establecimientos de artículos de primera necesidad, así como bancos, gasolineras, centros sanitarios, peluquerías y lavanderías.

La hostelería puede abrir entre seis de la mañana y seis de la tarde, mientras centros deportivos, culturales y religiosos, así como locales de ocio nocturno y burdeles deberán cerrar. También se ha prohibido temporalmente los viajes turísticos dentro del país y al extranjero.

La semana pasada, el Gobierno federal había optado por "recomendar" el cierre de escuelas, guarderías y universidades, lo que poco después implementaron en cascada todos los Länder ante la extensión de la pandemia. Lo mismo ocurrió con la recomendación hecha unos días antes por el Ministerio de Sanidad, de cancelar todos los actos con más de mil personas (y posteriormente todos), a lo que siguió la orden correspondiente de las administraciones inferiores.



Reino Unido: solo recomendaciones

Gente con máscara y sin en el centro de Londres

El Reino Unido ha optado por una estrategia radicalmente a la de otros países europeos: no se suspende nada ni se cierra nada. Solo a partir del fin de semana próximo quedan cancelados los actos masivos. El primer ministro Boris Johnson se ha limitado a llamar a todos los ciudadanos a evitar todo contacto y viaje no esencial, al tiempo que les ha conminado a no frecuentar pubs, clubs, teatros y otros lugares de ocio. Además aconseja a las personas ya enfermas que eviten todo contacto socical y las que puedan que trabajen de casa. Como idea se bajara aislar durante cuatro meses a los mayores de 70 años.



Francia, sin confinamiento domiciliario

Cola en un supermercado de París, ayer

Frrancia cerró la semana pasada colegio, bares, restaurantes y comercios no indispensables. Pero no dictó ninguna orden de confinamiento domiciliaria y el domingo los francese. Ante el avance de la epidemia París ha cerrado este lunes los parques y jardines de la ciudad tras constatar que se han seguido llenando este fin de semana.