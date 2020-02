La OMS asegura que el coronavirus "no es la gripe"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que el coronavirus Covid-19 "no es la gripe", en referencia a que puede ser derrotado definitivamente si se ponen en marcha todos los planes de lucha contra la epidemia que sean necesarios. "Este virus no es la gripe. Con las medidas adecuadas, puede ser contenido. Ese es uno de los mensajes clave de China. La evidencia que tenemos es que no parece haber una transmisión comunitaria generalizada. En Guangdong, los científicos analizaron más de 320.000 muestras y solo el 0,14 por ciento dio positivo. Eso sugiere que la contención es posible. De hecho, hay muchos países que han conseguido exactamente eso", ha comentado Tedros en la rueda de prensa diaria de la OMS sobre el coronavirus.

Según el director general del organismo sanitario internacional, China ha comunicado a la OMS un total de 78.630 casos de Covid-19, incluidas 2.747 muertes. Pero, sin embargo, Tedros pone ahora el foco en los contagios en el resto del mundo: "Es ahora nuestra mayor preocupación".

Fuera de China, se han contabilizado 3.474 casos en 44 países, y 54 muertes. En los últimos dos días, el número de nuevos casos reportados en el resto del mundo ha superado a los nuevos diagnósticos en China. En las últimas 24 horas, siete países han registrado casos por primera vez: Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán y Rumanía.

Tedros considera que la lucha contra el coronavirus ha entrado en "un punto decisivo". "Mi mensaje a cada uno de estos países es: esta es vuestra ventana de oportunidad. Si actuáis agresivamente ahora, podéis contener este virus. Podéis evitar que la gente enferme. Podéis salvar vidas. Así que mi consejo a estos países es que se muevan rápidamente", ha afirmado.

En este contexto, ha pedido a cada país que esté listo para "su primer caso, su primer grupo, la primera evidencia de transmisión y para hacer frente a la transmisión sostenida". "Y deben prepararse para todos esos escenarios al mismo tiempo. Ningún país debe asumir que no tendrá casos. Eso podría ser un error fatal, literalmente. Este virus no respeta fronteras. No distingue entre razas o etnias. No tiene en cuenta el PIB o el nivel de desarrollo de un país. La clave no es solo evitar que los casos lleguen, sino lo que haces cuando tienes casos", ha argumentado.

Sin embargo, ha defendido que las autoridades sanitarias no están "desesperadas" ni "indefensas" ante el coronavirus, pese a que ha vuelto a reconocer el "potencial pandémido" del Covid-19. "Todos los países deben estar listos para detectar los casos a tiempo, aislar a los pacientes, rastrear los contactos, proporcionar atención clínica de calidad, prevenir los brotes en los hospitales y evitar la transmisión", ha insistido Tedros.



Equipos de prueba

El director general de la OMS ha pedido a los ministros de Sanidad de todo el mundo que se hagan unas preguntas para ver si están preparados, como por ejemplo: "¿Estamos listos para el primer caso? ¿Qué haremos cuando llegue? ¿Tenemos una unidad de aislamiento lista? ¿Tenemos suficiente oxígeno médico, ventiladores y otros equipos vitales? ¿Existe un sistema de información que utilicen todos los centros de salud, y una forma de dar la alerta si hay alguna preocupación? ¿Tienen nuestros profesionales sanitarios la capacitación y el equipo que necesitan para mantenerse seguros? ¿Tenemos las medidas adecuadas en los aeropuertos y los cruces fronterizos para analizar a las personas que están enfermas?".

Según Tedros, estas preguntas, entre otras, "marcarán la diferencia entre un caso y 100 casos en los próximos días y semanas". "Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, su país tiene una brecha que este virus explotará. Incluso los países desarrollados podrían sorprenderse", ha advertido.

A continuación, ha recordado que la OMS ha enviado equipos de prueba a 57 países y equipos de protección personal a 85 países que los necesitan. También se han formado a más de 80.000 trabajadores de la salud mediante cursos 'on line', en varios idiomas.

Igualmente, se han publicado directrices operacionales, con medidas concretas que los países pueden adoptar en ocho áreas clave para prevenir, detectar y gestionar los casos. "Las directrices también incluyen indicadores clave de rendimiento, y los recursos estimados necesarios para prepararse y responder a un grupo de hasta 100 casos. Esto no es suficiente, por lo que haremos más. La OMS está dispuesta a apoyar a todos los países para que elaboren su plan nacional", ha puntualizado.

Por último, ha mandado un mensaje de confianza. "Una vez más, no es momento de temer. Es el momento de tomar medidas ahora para prevenir las infecciones y salvar vidas. El miedo y el pánico no ayudan. Las personas pueden tener preocupaciones, y con razón. La gente puede estar preocupada, y con razón. Lo más importante es calmarse y hacer lo correcto para combatir este virus tan peligroso", ha concluido.