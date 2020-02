El candidato de Macron para París se retira por la filtración de un vídeo sexual

Benjamin Griveaux, candidato de la Republique en Marche (LREM) a la alcaldía de París en las elecciones municipales que se celebrarán los próximos 15 y 22 de marzo, ha anunciado este viernes que se retira de la carrera para protegerse y proteger a su familia tras la difusión en las redes sociales de un vídeo privado de contenido sexual. La noticia es un serio revés para el presidente Emmanuel Macron.

"Al anunciar mi candidatura a la alcaldía de París, conocía la dureza de la vida política. Desde hace más de un año, mi familia y yo hemos sufrido palabras difamatorias, mentiras, ataques anónimos, la revelación de conversaciones privadas robadas, y amenazas de muerte", ha dicho en una declaración grabada remitida a los medios.

"Este torrente de barro me ha afectado pero, sobre todo, ha hecho daño a los que quiero. Como si no fuera suficiente, ayer se dio un paso más. Una página web difundió ataques innobles sobre mi vida privada. Mi familia no merece eso. Nadie debería jamás sufrir tal violencia", ha denunciado.

Antiguo socialista, ex portavoz gubernamental y hombre de confianza de Emmanuel Macron desde que éste se lanzó a la carrera por el Elíseo, Griveaux comunicó al presidente su decisión este jueves cuando en las redes sociales empezaron a salir las imágenes que le han llevado a tirar la toalla. "Esta decisión me cuesta, pero mis prioridades están muy claras. Lo primero es mi familia", ha subrayado Griveaux tras indicar que los parisinos "merecen una campaña digna".

La noticia ha provocado una sacudida en las filas del partido de Macron, que deberá buscar un nuevo candidato o candidata en tiempo récord, y supone un golpe duro para el presidente. Con una formación política inexistente a nivel local, todo indica que las municipales serán catastróficas para LREM. Ni siquiera Griveaux tenía posibilidades de arrebatarle París a la actual alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo.

Ni su campaña ni sus propuestas -alguna de ellas tan peregrinas como trasladar a la banlieue la Estación del Este y levantar en su lugar una especie de Central Park- generaban entusiasmo. Además, le salió un competidor en sus propias filas en la figura del matemático Cédric Vilani, quien, a pesar de la petición expresa de Macron para unirse a Griveaux, mantuvo su candidatura disidente al consistorio.



Respetar la vida privada

Griveaux iba tercero en los sondeos con un 16% de intención de voto detrás de la candidata conservadora de Los Republicanos (LR) Rachida Dati (20%) y de Hidalgo (23%).

Esta última ha pedido "respeto" para la vida privada de las personas al conocer el motivo que ha llevado a Griveaux a retirar su candidatura. El propio Villani ha hablado de "una amenaza grave para la democracia" y otros líderes políticos han denunciado los ataques contra Griveaux por razones que atañen a su vida privada. El ex candidato ha anunciado a través de su abogado que llevará el caso a los tribunales.

Según Libération, el vídeo en cuestión fue grabado por el propio Griveaux, que se lo habría enviado a una mujer con la que mantenía una relación. Fue el artista ruso Piotr Pavlenskyi quien lo colgó en las redes para "denunciar la hipocresía" del ex portavoz gubernamental.

"Griveaux es alguien que se apoya de manera permanente en los valores familiares, que dice que quiere ser el alcalde de las familias y cita siempre como ejemplo a su mujer y sus hijos. Pero hace todo lo contrario", ha explicado el polémico activista ruso.