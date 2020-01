Un vídeo muestra el supuesto impacto de un misil contra el avión ucraniano

Un vídeo aparecido en la tarde de este jueves muestra presuntamente el momento en que un misil impacta con el avión ucraniano, que instantes después se estrella a las afueras de Teherán, de donde acababa de despegar con 168 pasajeros a bordo.



En la grabación se ve desplazare, sobre el cielo nocturno, un punto de luz, que supuestamente se trataría del avión canadiense. De repente, un estallido se produce en ese objeto, que podría corresponder con el impacto de un misil.



En una toma posterior, el vídeo muestra el punto de luz ir perdiendo altura y, tras desaparecer de la vista, se ve un resplandor, que podría corresponder al impacto en tierra.





