Trump cancela su rueda de prensa tras los comentarios sobre él de varios líderes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló este miércoles la rueda de prensa final de la cumbre de la OTAN tras una nueva polémica, al calificar de falso el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, después de que este apareciese en un vídeo burlándose de él junto a otros líderes aliados.

El vídeo, que se ha hecho viral, muestra en una recepción en el palacio de Buckingham a Trudeau; al primer ministro británico, Boris Johnson; al presidente francés, Emmanuel Macron, y a la princesa Ana, hija de la reina Isabel II, aparentemente burlándose de Trump y de sus largas ruedas de prensa.

Durante una comparecencia ante los medios junto a la canciller alemana, Angela Merkel, Trump criticó a Trudeau por no contribuir con el 2% del PIB de su país a la OTAN y calificó al político canadiense de ser un "tipo agradable", pero con "dos caras".

"Lo encuentro agradable, pero la verdad es que le he llamado (la atención) por el hecho de que no está pagando el 2% (del PIB a la OTAN) e imagino que no está muy contento por eso", afirmó Trump en declaraciones a los medios junto a Merkel.

El aparente malestar del presidente por el vídeo, que el canal canadiense CBC News colocó en Twitter, pudo contribuir a su decisión de cancelar la rueda de prensa final, según los medios.

"Cuando las reuniones estén hoy terminadas, voy a volver a Washington. No haremos la rueda de prensa al terminar la OTAN porque ya hemos hecho tantas en los últimos dos días. ¡Buen viaje a todos!", escribió el líder republicano en su cuenta de Twitter.

El CBC News colgó en Twitter una versión editada de una grabación de la recepción ofrecida por la reina Isabel II atribuida al 'pool' que capta las imágenes de los mandatarios, que ha sido visualizada ya por más de cuatro millones de personas.

Durante estos dos días de estancia en el Reino Unido, Trump reiteró una y otra vez los progresos conseguidos desde que llegó al poder hace tres años para que más aliados aumenten sus contribuciones a la organización de defensa colectiva, ya que muchos no llegan al 2% del PIB.

La OTAN ha hecho "grandes progresos" en los últimos tres años pues "muchos han decidido pagar 130.000 millones de dólares (117.000 millones de euros) más al año, y para 2024 la cifra será de 400.000 millones de dólares (360.000 millones de euros). La OTAN será más rica y más fuerte como nunca antes", destacó.



Siria



Además de participar en el plenario de la cumbre, Trump se reunió este jueves con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para abordar los compromisos de Turquía con la OTAN y la intervención militar turca en el norte de Siria desde el pasado mes de octubre.

En octubre, EEUU decidió retirar sus tropas de Siria en la zona fronteriza con Turquía, lo que despejó el camino para la ofensiva turca contra los kurdos en el norte, algo que irritó a algunos aliados, como el presidente francés.

Trump y Erdogan analizaron también el comercio bilateral, los desafíos en materia de seguridad regional y la seguridad energética.

Durante su reunión con Merkel, Trump le urgió a que incremente el gasto de defensa y asuma el compromiso del 2 % lo antes posible, pero conversó además sobre la seguridad de las telecomunicaciones, especialmente de la red 5G.

Entre otras cosas, ambos hablaron de la inestabilidad en el Norte de África y Oriente Medio, la continua amenaza terrorista, la seguridad energética de Europa y las prácticas comerciales de China, que EEUU considera injustas.

Otra de las reuniones bilaterales del líder republicano fue con el 'premier' italiano, Giuseppe Conte, y al mediodía almorzó con los líderes de los otros ocho países que contribuyen a la OTAN con el 2 % del PIB: Estonia, Grecia, Letonia, Polonia, Rumanía, Lituania, Bulgaria y el Reino Unido, a los que agradeció la "seriedad" con que han asumido sus compromisos con la OTAN.