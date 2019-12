Kamala Harris abandona la carrera por la candidatura demócrata

La senadora de California y aspirante a la candidatura presidencial demócrata Kamala Harris anunció este martes su retirada de la contienda ante la falta de "recursos financieros" para hacer frente a la maratoniana campaña electoral estadounidense.



"A mis seguidores, con gran tristeza, pero también con gran gratitud, suspendo mi campaña hoy. Pero quiero ser franca con vosotros: seguiré luchando todos los días por lo que ha sido la base de esta campaña: Justicia para la gente. Para toda la gente", dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter.





To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.



But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR