El socialista David-Maria Sassoli, nuevo presidente de la Eurocámara

El socialista italiano David-Maria Sassoli será el nuevo presidente del Parlamento Europeo durante los próximos dos años y medio, relevando así al también italiano del PPE Antonio Tajani, tras ganar por mayoría absoluta en segunda ronda la votación celebrada este miércoles en la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia).



Sassoli ha sumado el apoyo de 345 diputados, con lo que ha superado por poco la mayoría absoluta que en segunda vuelta estaba fijada en 332 de los 662 votos válidos emitidos.



En segundo lugar ha quedado el candidato de los Conservadores y Reformistas, el checo Jan Zahradil, con 160 votos; seguido de la copresidenta de Los Verdes europeos, la alemana Ska Keller, con 119 votos y de la española de Unidas Podemos Sira Rego, que ha sumado 43 votos.



Se cumple así la "recomendación" lanzada la víspera de la votación por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de que esta institución sea presidida en la nueva legislatura por un eurodiputado de la familia socialdemócrata europea, con el fin de ajustarse a los equilibrios que acordaron los líderes en su negociación del reparto de altos cargos de la Unión Europea.



Esta señal provocó un gran malestar en la Eurocámara por lo que los grupos interpretan como una grave injerencia de las capitales en una institución que debe ser independiente y, de hecho, el resultado de las negociaciones entre los Veintiocho ha provocado fuertes tensiones dentro de sus familias políticas europeas.







El socialdemócrata italiano David-María Sassoli, elegido nuevo presidente del Parlamento Europeo por 345 votos (necesitaba 334 para llegar a la mayoría absoluta necesaria en segunda vuelta). pic.twitter.com/N9OMH5zX52 — Parlamento Europeo (@Europarl_ES) 3 de julio de 2019

De hecho, Sassoli no contaba solo con el apoyo de su grupo, los Socialistas y Demócratas (S&D), sino también con los del, lo que debería de haberle asegurado 442 votos. Sin embargo, se ha hecho con el puesto con un apoyo menor y en segunda vuelta, porque en la primera ronda no logró la mayoría absoluta.En la pugna por presidir la Eurocámara, el eurodiputado del Partido Democrático italiano se ha enfrentado a la copresidenta de Los Verdes, la alemana; al presidente de los Conservadores y Reformistas, el checo Jan Zahradil; y a la española de Unidas Podemos, por la Izquierda Unitaria.En la pugna no estaban ni el Partido Popular ni los Liberales ya que apoyan al socialista y porque el candidato del PPE a presidir la Comisión Europea, el alemán Manfred Weber, que fue vetado por los líderes para el Ejecutivo comunitario, aspira a ser el relevo de Sassoli a mitad de legislatura, dentro de dos años y medio, como parte de lo acordado en el reparto de altos cargos de la UE.Nacido en Florencia en 1956,Sus primeros trabajos fueron para medios escritos, incluido 'Il Giornale', iniciando su carrera televisiva en 1992 en la RAI, donde llegaría a ser subdirector de la primera edición del telediario entre 2006 y 2009.Ese año, fue elegido eurodiputado por el Partido Democrático, del que sería su jefe de filas en la Eurocámara esa legislatura. En 2013 intentó, sin éxito, ser candidato por su partido a la Alcaldía de Roma, tras lo cual, sería reelegido para el Parlamento Europeo en 2014. En la pasada legislatura, Sassoli fue uno de los vicepresidentes de la Eurocámara.